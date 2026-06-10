Todos los presentadores y narradores españoles que estarán en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya está a punto de comenzar y millones de aficionados seguirán la competición a través de la televisión y las plataformas digitales. La cita mundialista, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, contará con una amplia cobertura en España gracias a RTVE y DAZN, las dos cadenas que poseen los derechos de retransmisión del torneo. Consulta quiénes son los presentadores y narradores españoles que estarán en el Mundial 2026.

Mientras la selección española ya prepara su estreno en la competición, también se han confirmado los equipos de narradores, comentaristas y analistas que pondrán voz a los 104 encuentros del campeonato. RTVE emitirá todos los partidos de España, el encuentro inaugural, un choque destacado de cada jornada y la final, mientras que DAZN ofrecerá la totalidad del torneo; ambas con un amplio equipo de presentadores y narradores para este Mundial 2026.

Juan Carlos Rivero

RTVE volverá a confiar en Juan Carlos Rivero para encabezar las retransmisiones de la selección española. El periodista será una de las voces principales de la cadena pública durante el torneo y estará al frente de los encuentros más destacados de La Roja.

Alicia Arévalo

Alicia Arévalo formará parte del equipo de narración de RTVE. La periodista estará integrada en uno de los grupos de retransmisión creados por la cadena para cubrir las distintas sedes del campeonato.

Arsenio Cañadas

Arsenio Cañadas figura entre los profesionales seleccionados por RTVE para reforzar la cobertura del Mundial. Su presencia completará el grupo de especialistas que acompañarán las emisiones de la cadena pública.

Marcos López

El analista Marcos López también participará en la cobertura de RTVE. Su labor estará centrada en aportar contexto y análisis futbolístico durante los encuentros retransmitidos por la televisión pública.

Gaizka Mendieta

El ex internacional español Gaizka Mendieta será uno de los comentaristas de referencia del Mundial 2026. Su experiencia en el fútbol de élite servirá para enriquecer las retransmisiones y ofrecer una visión técnica de los partidos.

Vero Boquete

La ex futbolista Vero Boquete se incorpora igualmente al equipo de comentaristas de RTVE. Su conocimiento del juego aportará una perspectiva adicional a las retransmisiones del torneo.

Chapi Ferrer

Otro de los nombres confirmados es el de Chapi Ferrer. El ex jugador participará en las retransmisiones como comentarista, aportando su análisis desde la experiencia acumulada en el fútbol profesional, ya todo un habitual en los partidos del ente público.

Mario Suárez

Mario Suárez también estará presente en la cobertura del Mundial. El ex centrocampista español formará parte del grupo de expertos encargado de valorar y explicar los aspectos tácticos y deportivos de los encuentros.

Miguel Torres

Miguel Torres completa la lista de ex futbolistas incorporados por RTVE para seguir el Mundial 2026. Su presencia reforzará los análisis y comentarios durante las retransmisiones.

Miguel Ángel Román

En DAZN, una de las voces más reconocidas será la de Miguel Ángel Román. El narrador participará en la cobertura de los partidos del campeonato y será una de las referencias de la plataforma.

Sandra Díaz

Sandra Díaz forma parte del equipo elegido por DAZN para narrar y analizar los encuentros del Mundial. Su presencia amplía el grupo de profesionales encargados de seguir la competición.

Pablo Pinto

Pablo Pinto estará entre los periodistas que cubrirán el torneo para DAZN. Su trabajo contribuirá a la narración y seguimiento de los distintos encuentros de la Copa del Mundo.

Axel Torres

Especialista en fútbol internacional, Axel Torres reforzará el apartado analítico de DAZN durante el Mundial 2026. Su participación estará orientada al estudio de selecciones, sistemas de juego y contexto competitivo.

Nacho González

Nacho González también figura entre los profesionales confirmados por DAZN para la retransmisión de la competición.

Miguel Quintana

Miguel Quintana tendrá un papel destacado dentro del equipo multidisciplinar preparado por DAZN para seguir la actualidad del campeonato y aportar análisis futbolístico.

José Sanchis

José Sanchis será otro de los especialistas presentes en las emisiones de DAZN. La plataforma lo incluye como una de las piezas importantes para reforzar la cobertura del torneo.

Alberto Edjogo

Alberto Edjogo se suma igualmente al grupo de periodistas y analistas que participarán en las retransmisiones del Mundial 2026.

Sergio Quirante

Sergio Quirante formará parte del amplio despliegue preparado por DAZN para cubrir la competición desde múltiples enfoques, incluyendo actualidad y análisis.

Toni Padilla

El periodista Toni Padilla estará integrado en el equipo de especialistas que seguirán el campeonato a través de DAZN, aportando contexto y análisis futbolístico.