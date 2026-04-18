Juan Carlos Rivero revoluciona las redes con sus comentarios en la final de Copa entre Atlético y Real Sociedad

Juan Carlos Rivero ha vuelto a encender las redes sociales con sus comentarios en la final de Copa del Rey, partido que enfrenta a Atlético de Madrid y Real Sociedad en La Cartuja de Sevilla. El narrador de Televisión Española ha sido otra vez protagonista por sus comentarios en este gran partido de fútbol que se emite en La 1.

Como es habitual cada vez que narra un partido, cientos de personas en las redes sociales han comentado la forma en la que Juan Carlos Rivero tiene de narrar el duelo. Es ya costumbre que el nombre del vetarano periodista de TVE sea uno de los más comentados, a menudo por su forma de narrar y otras veces por algunos de sus errores, aunque es ya normal que también a menudo se exageren sus fallos o, directamente, se los inventen en las redes sociales.

Juan Carlos Rivero es uno de los narradores españoles más veteranos en televisión, con muchos partidos ya de experiencia. Además de la final de Copa del Rey, el periodista deportivo ha narrado ya los principales partidos de fútbol cuyos derechos están en manos de Televisión Española. Por ejemplo, Rivero narra también los encuentros de la selección española y, salvo sorpresa, será uno de los periodistas que estén en la cobertura de TVE para el próximo Mundial.

Esta final de Copa del Rey, además de por Televisión Española, también se puede ver por Movistar +, por el canal de Youtube del streamer Ibai Llanos o por otras televisiones autonómicas.

La final de Copa: Atlético de Madrid – Real Sociedad

Atlético de Madrid y Real Sociedad disputan este sábado en Sevilla la gran final de Copa, con los rojiblancos buscando su undécimo título de esta competición (el primero desde 2013) y los vascos, el cuarto. El encuentro se juega en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, sede de este partido por séptimo año consecutivo.