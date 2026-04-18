Fracasa el boicot independentista al himno de España en la final de Copa: Sevilla es un clamor ante el Rey

El himno de España no fue profanado por los independentistas vascos en presencia del Rey Felipe. La afición del Atlético de Madrid dio la cara y a través de gritos y arengas, consiguió silenciar una pitada que gran parte de los simpatizantes de la Real Sociedad habían perpetrado en la final de la Copa del Rey. Un fondo del estadio de La Cartuja exhibió un mosaico donde se podía ver a la perfección la bandera española.

Era la historia de una crónica anunciada. El himno de España y la final de Copa del Rey, una simbiosis que divide las opiniones de las aficiones de fútbol. Dependen de su localización geográfica. La de la Real Sociedad recibió los acordes con una sonora pitada al tiempo que exhibían ikurriñas por doquier. La del Atlético, todo lo contrario. No solo respetó el momento, sino que coreó el himno de España durante los prolegómenos de la final de Copa. Lamentable la hinchada vasca, a la altura la madrileña.

Esto se produce después de que Arnaldo Otegi hiciera una convocatoria para convertir la final de la Copa del Rey de fútbol en un acto de reivindicación vasca. El líder de Bildu pidió a los aficionados de la Real Sociedad que llenen el campo de La Cartuja de ikurriñas para demostrar que «somos vascos, no españoles» en el duelo que les mide con el Atlético de Madrid.

El líder secesionista, de hecho, calentó la final calificando a la afición rojiblanca como «ultra, fascista y antivasca». Otegi mostró su malestar por los cánticos que la afición del Atlético hizo al Barcelona cuando les eliminó esta semana en la Champions League. «Gritaban ‘viva España’. Es un modo de reconocer que no somos españoles, creen que ese canto nos molesta y no es así», reflexionó.

Otegi, en una entrevista con Euskadi Irratia, pidió este despliegue consciente de la presencia del Rey Felipe en el palco y la ausencia una vez más de su socio de investidura Pedro Sánchez. El aquelarre, sin embargo, no tuvo el despliegue sonoro que los independentistas esperaban en el campo con una afición rojiblanca que estuvo a la altura del resto de España.

Antes de la pelea futbolística, batalla de banderas en la grada. El fondo de la afición del Atlético de Madrid lució una gigantesca bandera de España, escoltada por miles de menor tamaño, mientras que los aficionados de la Real Sociedad sacaron todas las ikurriñas posibles. Todo acompañado de gritos de «viva España», por parte de la hinchada del Atlético y silbidos desde el lado de la Real Sociedad.