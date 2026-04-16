Otegi pide a la Real montar un aquelarre independentista en la Copa: «Llenemos de ikurriñas el campo»

Arnaldo Otegi quiere convertir la final de la Copa del Rey de fútbol en un acto de reivindicación vasca. El líder de Bildu pidió a los aficionados de la Real Sociedad que llenen el campo de La Cartuja de ikurriñas para demostrar que «somos vascos, no españoles» en el duelo que les medirá con el Atlético de Madrid.

El líder secesionista, de hecho, calentó la final calificando a la afición rojiblanca como «ultra, fascista y antivasca». Otegi mostró su malestar por los cánticos que la afición del Atlético hizo al Barcelona cuando les eliminó esta semana en la Champions League. «Gritaban ‘viva España’. Es un modo de reconocer que no somos españoles, creen que ese canto nos molesta y no es así», reflexionó.

Es por ello que Otegi cree que la final de la Copa del Rey puede ser un instrumento político de primera clase. «Vivimos en este Estado y los españoles han decidido que quieren ser monárquicos, aunque todo el mundo sabe que somos republicanos», dijo erigiéndose en portavoz de los aficionados de la Real Sociedad, aunque no viajará al partido.

Otegi, en una entrevista con Euskadi Irratia, finalmente pidió relajar los ánimos para que no haya incidentes, aunque no dejó de recordar lo ocurrido con la muerte de Aitor Zabaleta en 1998. «La afición del Atlético es ultra, fascista y antivasca y lo sabemos muy bien. Espero que nos dejen cantar nuestras canciones y pido a los nuestros llenar el campo de ikurriñas para demostrar que somos vascos. Con eso me conformaría», puntualizó.

Hay que recordar que durante la última jornada de la Champions la seguridad del Metropolitano impidió que su estadio se convirtiera en un aquelarre independentista requisando múltiples banderas catalanas esteladas. Veremos qué sucede, pero Otegi está poniendo todo de su parte para que el ambiente se enturbie lo máximo posible.