La guerra de las banderas en los cuartos de final de la Champions League la ganó la afición del Atlético de Madrid contra el Barça en el Metropolitano entonando el «Que viva España» a todo pulmón y llenando el estadio de banderas de España. La hinchada culé terminó hundida y sin esteladas en su grada, ya que se requisaron por la seguridad rojiblanca antes de empezar el choque.

La afición del Atlético de Madrid celebró el pase a semifinales de la Champions después de eliminar al Barça en el Metropolitano entonando el «Que viva España». La grada del estadio colchonero se llenó de banderas de España y este cántico sonó como nunca en el estadio rojiblanco.

Una estampa preciosa que se vio en todo el mundo tras el pase del Atlético de Madrid a la siguiente ronda de la Champions League. En la zona visitante del Barcelona hubo silencio esta vez, sin insultos, ya que estaban abatidos después de no lograr la remontada en el Metropolitano.