Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles del domingo 14 de junio

El Mundial 2026 vive su cuarto día de competición con cuatro partidos: Alemania – Curazao (grupo E), Holanda – Japón (grupo F), Costa de Marfil – Ecuador (grupo E) y Suecia – Túnez (grupo F). Entre los encuentros más destacados está el debut de la cuatro veces campeona del mundo, Alemania, frente a la debutante Curazao.

Resultado del Alemania – Curazao

La selección de Alemania ha arrancado con buen pie en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y aparcó cualquier fantasma de sus últimas participaciones con una buena goleada en Houston por 7-1 ante una modesta Curazao, que no tuvo demasiado margen para soñar, aunque llegó a responder al 1-0 germano.

Los teutones se adelantaron en el minuto seis de partido y todo hacía pensar que sería una goleada de los de Nagelsmann. Pero Curazao respondió con un gol justo antes del parón para la hidratación. Comenencia anotaba el primer gol de la historia de Curazao en una Copa del Mundo y hacía estallar la locura en la grada entre sus seguidores.

Pero Alemania despejó rápido los fantasmas con dos goles antes del descanso, uno de ellos de penalti en el último segundo del primer tiempo. Musiala y Brown ampliaban la diferencia hasta el 5-1 en el inicio de la segunda parte. Undav y Havertz, por segunda vez, cerraban la goleada ante la cenicienta de este grupo E (7-1) para empezar con buenas sensaciones en este Mundial.