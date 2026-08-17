Un brote de sarna afecta a una veintena de militares desplegados en Ceuta tras la invasión

Un brote de sarna afecta a una veintena de militares de desplegados en Ceuta tras la invasión de inmigrantes ilegales, según ha podido saber OKDIARIO. Se trata de soldados de la unidad de Regulares, las antiguas tropas nómadas. Este lunes han desarrollado los síntomas de esta infección de la piel que causa mucha picazón, con pequeños granos y ampollas.

Los afectados se encuentran en su acuartelamiento, el cuartel González Tablas, y están aislados del resto de compañeros para evitar más contagios. Esperan que les dejen irse pronto a su domicilio con tratamiento.

La sarna es una infección altamente contagiosa, producida por un ácaro pequeño de ocho patas llamado Sarcoptes scabiei, que cava debajo de la piel túneles para poner sus huevos. Aparece sobre todo entre los dedos, en las muñecas, los codos, las axilas y alrededor de la cintura y los genitales.

Los contagios se han constatado a raíz de desmontar las chozas de los asentamientos ilegales de la playa del Trampolín. Una tarea que los militares vienen realizando en los últimos días, pero los invasores vuelven a levantar estas construcciones a base de cañas, maderas y cartones, en las horas siguientes en otros puntos de la playa y otras zonas, como los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que están llenos de asentamientos ilegales.

Los síntomas tardan de dos a semanas semanas en aparecer, mientras que en el caso de quienes ya la han sufrido aparecen en sólo de uno a cuatro días.

Sin mascarillas ni guantes

Según informa a OKDIARIO la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), los militares han venido desarrollando estas labores sin guantes ni mascarilla, por lo que exige que se asuman responsabilidades por parte de quienes han ordenado estas tareas sin dotar al personal de ningún tipo de protección.

Desde ATME muestran su preocupación por este brote de sarna y exigen que se desplieguen «las medidas higiénico-sanitarias que marque el protocolo y la norma».

Prácticamente, todas las unidades militares de Ceuta están trabajando a destajo en esta crisis migratoria desde el pasado 31 de julio. Tanto los Regulares como la Legión, Caballería, ingenieros, zapadores, logísticos y efectivos de la Policía militar y la Comandancia de Ceuta, entre otros.

Reciben insultos y ataques

Realizan patrullas en la ciudad autónoma, en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y están recibiendo constantes provocaciones por parte de los ilegales.

Son increpados con insultos como «hijos de puta» y «racistas», y de «traidores» los militares marroquíes, ya que «piensan que como son musulmanes, les tienen que abrir la puerta y atender sus exigencias».

También reciben ataques. Los invasores llegan incluso a lanzar piedras a las patrullas. Como ha informado recientemente OKDIARIO, también se envalentonan con los policías nacionales, a quienes igualmente apedrean y les dan patadas. De hecho, hay policías con los dedos rotos por las agresiones.

Reclaman atención psicológica

Los militares están demandando atención psicológica ante lo que están «viviendo y padeciendo». «Están viendo cómo sus vecinas sufren ataques y agresiones sexuales. Y sus hijas, parejas, madres y hermanas viven en Ceuta, por lo que tienen una presión psicológica muy grande», declara a OKDIARIO Marco Antonio Gómez, presidente de ATME.

«Mientras ellos dan protección en Ceuta sienten que están desprotegiendo a sus familias, por lo que el machaque psicológico es total», apunta.

De hecho, como también ha revelado OKDIARIO, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende meter a los invasores de Ceuta en una nave junto a las viviendas de los militares, pared con pared. Y las parejas e hijas de los militares están «aterradas». Se trata de vecinos de la barriada ceutí de Otero, un barrio militar conocido como «Villa Capona», donde viven efectivos de tropa, marinería y suboficiales junto a sus familias.

Desde ATME reclaman al Ministerio de Defensa que tome medidas de forma urgente para atender a los militares psicológicamente. En este sentido, recuerdan que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya desplegó esta iniciativa el verano pasado con motivo de lo que padecieron los militares en los incendios que azotaron León y Zamora.

La ministra de Sanidad, abucheada

La ministra de Sanidad, Mónica García, visitó por primera vez la ciudad autónoma este domingo, más de quince días después de la invasión migratoria, y fue abucheada con gritos de «dimisión», «traidora» y «sinvergüenza» por parte de los ciudadanos ceutíes.

García negó que exista un «colapso sanitario», como denuncian los propios profesionales, que se han mostrado muy críticos a lo largo de estas semanas por la inacción del Gobierno.

Los sanitarios vienen denunciando la falta de recursos en los hospitales, especialmente para atender las urgencias médicas que se han multiplicado tras la avalancha, así como la situación de insalubridad en determinadas zonas de la ciudad donde se concentran los ilegales y el riesgo de epidemias, pues se están detectando casos de sarna, tuberculosis y otras infecciones.