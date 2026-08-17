Pérez-Reverte contra una reportera de TVE por usar el lenguaje inclusivo: «La imbecilidad no tiene límites»

Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a cargar contra el lenguaje inclusivo que intenta imponerse desde el Gobierno. El escritor y miembro de la Real Academia Española (RAE) ha criticado, en esta ocasión, a Lourdes García Campos, periodista deportiva de TVE, quien, el pasado mes de mayo, utilizó las palabras «atletas» y «atletos» en su retransmisión en directo. El video ha vuelto a ser viral en redes sociales y el autor de El Capitán Alatriste no ha querido perder la oportunidad de dar su opinión al respecto.

En el Mundial de Relevos de Atletismo 2026 celebrado en Botsuana el pasado mes de mayo, España terminó ganando dos medallas. Cuando Lourdes García Campos, periodista deportiva de TVE, fue a felicitar a la delegación española cuando Lourdes García Campos, periodista deportiva de TVE, dijo: «Felicidades a todas las atletas y los atletos españoles».

Para empezar, la palabra «atletos» no está recogida por la RAE y, además, se equivoca en la concordancia del adjetivo («españolas») Este vídeo se ha vuelto a hacer viral este lunes 17 de agosto y han sido muchos los usuarios de redes sociales que han comentado la frase de la periodista de la televisión pública. Entre otros, Arturo Pérez-Reverte no ha querido perder la oportunidad de volver a criticar el uso del lenguaje inclusivo.

Mostrando el comentado video de Lourdes García, el escritor ha escrito en la red social X: «Atletas y atletos. Con la complicidad de los medios (y el silencio de la RAE, que se lo traga todo), llegamos a un punto en el que la imbecilidad no tiene límites. Y cuando al fin 20.000 idiotas digan atleto, la RAE dirá que está documentado y lo admitirá como válido».

«Atletas y atletos». Con la complicidad de los medios (y el silencio de la RAE, que se lo traga todo), llegamos a un punto en el que la imbecilidad no tiene límites. Y cuando al fin 20.000 idiotas digan «atleto», la RAE dirá que está documentado y lo admitirá como válido. https://t.co/ZGMsBnB1EE — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 16, 2026

Pérez-Reverte ya criticó el lenguaje inclusivo en ‘El Hormiguero’

No es la primera vez que el académico carga contra el lenguaje inclusivo. Ese lenguaje que ya no se basa sólo hablar en femenino y masculino, del «todas y todos», sino que quiere añadir un tercer género a la lengua: el le para hacer referencia a las personas que no se sienten identificadas ni como mujeres ni como hombres, el «todas, todos y todes».

Uno de sus comentarios más recordados lo escuchamos en 2021 en una de sus frecuentes visitas a El Hormiguero de Antena 3. En aquella ocasión, Pérez-Reverte dijo: «Ninguna feminista seria, filóloga, cae en estos extremos ridículos. ¿Quiénes caen? Los analfabetos, las analfabetas, los mariachis, los que hacen su negocio de eso, la tonta aquella, el tonto aquel. ¿Me va a cambiar el lenguaje a mí, Irene Montero? Con todo el respeto, pero no puede ser. Mire usted, señora, lo siento mucho, siga usted a lo suyo, que es la política, y déjeme a lo mío, que es escribir. Déjeme usted la lengua española tranquila».