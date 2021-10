Arturo Pérez-Reverte no tiene pelos en la lengua. El académico de la RAE no duda en criticar ferozmente el denominado ‘lenguaje inclusivo’ que desde ciertos sectores de la izquierda se quiere imponer. Su máximo exponente es la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el escritor no duda en tacharla de «analfabeta» y «tonta». Pero sus críticas no se quedan ahí, se extienden hasta el presidente del Gobierno, a quien define como «maquiavélico», «cínico» o «arrogante».

El escritor ha dejado varios momentazos en su paso por el programa El Hormiguero de Pablo Motos. Uno de los más aplaudidos en las redes sociales ha sido su análisis sobre el ‘lenguaje inclusivo’. Ese lenguaje que ya no se basa sólo hablar en femenino y masculino, del «todas y todos», si no que quiere añadir un tercer género a la lengua: el ‘le’ para hacer referencia a las personas que no se sienten identificadas ni como mujeres ni como hombres, el «todas, todos y todes».

Pérez-Reverte lo tiene claro: «Ninguna feminista seria, filóloga, cae en estos extremos ridículos». Además, no duda en señalar y describir el perfil de la gente que sí que defiende esos postulados radicales del lenguaje: «¿Quiénes caen? Los analfabetos, las analfabetas, los mariachis, los que hacen su negocio de eso, la tonta aquella, el tonto aquel».

Y hablar de ‘lenguaje inclusivo’ es hablar de la ministra podemita de Igualdad. El autor no duda en criticarla y dejar claro que ella es una de esas personas «analfabetas» que debería parar su cruzada contra la forma de hablar de los españoles: «¿Me va a cambiar el lenguaje a mi Irene Montero? Con todo el respeto pero no puede ser. Mire usted, señora, lo siento mucho, siga usted a lo suyo que es la política y déjeme a lo mío que es escribir. Déjeme usted la lengua española tranquila».

Brillante Arturo Pérez-Reverte hablando del lenguaje inclusivo propio de analfabetas pidiéndole a Irene Montero que deje tranquila la lengua castellana. pic.twitter.com/e27GE71Phy — Javier Gimeno Priede (@JavierGimenoP) October 7, 2021

Otro de los vídeos que más se han compartido en las redes sociales sobre el paso de Pérez-Reverte por Antena 3 es el que recoge su análisis sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No es la primera vez que el escritor lo define con contundencia, lo hizo hace tres años en una entrevista, pero esta vez ha ampliado su descripción con nuevos, y demoledores, adjetivos.

«Dije que era valiente, que no tiene escrúpulos, que es inmune a las hemerotecas y que va a aguantar bastante bien. Dije es un pistolero, que los va a matar a todos, y a los que no les ha matado los va a matar, y matará al Rey si hace falta», recuerda Pérez-Reverte sobre lo que dijo en La Sexta Noche.

Y ahora su análisis se amplía: «Tres años después nos ha matado a todos, ha matado incluso a los sicarios que mataban en su nombre y al Rey no lo ha matado porque lo necesita, si no lo necesitara lo mataría también. Para un novelista, para un observador de la vida que tiene mi edad, Sánchez es un personaje interesantísimo porque tiene todos los atributos del personaje de la Florencia del Renacimiento maquiavélica, del Shakespeare, es malo y es chulo y es ambicioso y es arrogante y es cínico. Es un tipo muy interesante pero si mi hija se casara con él yo no estaría muy contento», sentencia.