Colas en Mercadona por el embutido perfecto para tus aperitivos de verano: perfecto si te gusta la comida italiana

Ahora que estamos en verano y las altas temperaturas nos restan energía, muchos optamos por comidas frescas, rápidas y que no requieran encender fogones. Y cuando se trata de preparar un picoteo sencillo pero con sabor, los embutidos siempre están entre los favoritos. Pues bien, Mercadona ha dado en el clavo con un embutido que no para de atraer a los amantes de los aperitivos: la mortadela italiana en finas lonchas de Hacendado. Un producto que además sólo cuesta 1,75 €, viene en un formato cómodo de 150 gramos y se ha convertido en un imprescindible para quienes buscan algo ligero, sabroso y con ese toque italiano tan reconocible.

Esta mortadela tiene algo que hace que sea irresistible. Puede que sea su textura fina, que casi se deshace, o ese sabor ligeramente especiado que recuerda a un bocadillo en una terraza de Bolonia. Sea lo que sea, lo cierto es que en verano funciona de maravilla. Puedes poner este embutido de Mercadona en una tabla con otros embutidos, con un poco de pan rústico y queso, o simplemente enrollarla y servirla con un palillo. Y es que a veces no hace falta más y más en este caso, ya que no se trata para nada de una mortadela barata o de esas que no saben a nada o tienen una textura que parece goma. Se nota que es un producto de calidad, y eso que cuesta sólo 1,75 € el paquete de 150 g. Una opción cómoda, sabrosa y que queda bien en cualquier comida informal.

El embutido de Mercadona que es perfecto para tus aperitivos de verano

La mortadela italiana Hacendado se ha ganado un hueco en las mesas veraniegas por muchas razones. Para empezar, su sabor es muy suave, con ese toque ligeramente especiado que la diferencia de otras opciones más planas. Las lonchas finísimas permiten que se deshaga en la boca, lo que la convierte en un producto ideal tanto para niños como para adultos. Nada que ver con las mortadelas de baja calidad que a veces resultan gomosas o insípidas.

Pero además, la presentación de este embutido de Mercadona es ideal para preparar tapas rápidas o incluso enrollarla con un poco de queso y pan crujiente. Algunos la combinan con aceitunas, otros la colocan sobre una focaccia con rúcula y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. La clave está en su versatilidad, porque funciona igual de bien en platos sencillos que en propuestas un poco más elaboradas.

Y no nos olvidemos de quienes buscan un toque internacional en la cocina sin complicarse. Esta mortadela lleva el sello de autenticidad italiana, y eso se agradece. No es una imitación. Es mortadela como la que se encuentra en charcuterías del norte de Italia. De hecho, está elaborada en Trezzo sull’Adda (Milán), lo que garantiza ese sabor tradicional tan característico.

Una opción ligera para el verano

Más allá del sabor, muchos la eligen por lo bien que encaja con la alimentación veraniega. No apetece comer caliente, ni pasarse horas cocinando. Y ahí es donde este embutido destaca. Por cada 100 gramos, aporta 318 kcal y 28 gramos de grasa, lo que la sitúa en una categoría moderada dentro de los embutidos. Además, contiene 16 gramos de proteínas, algo que siempre se agradece si estás buscando opciones saciantes.

No lleva azúcares añadidos ni gluten, por lo que también es apta para quienes tienen restricciones alimentarias. Y como está envasada en atmósfera protectora, aguanta perfectamente varios días en la nevera, aunque lo recomendable, una vez abierto, es consumirla en un máximo de dos días.

Otro detalle práctico: el envase es muy fácil de abrir y cerrar, algo que se agradece cuando quieres sacar unas lonchas y guardar el resto. Y como ya viene cortada en lonchas muy finas, no necesitas hacer nada más que abrir y servir.

Éxito absoluto entre los clientes de Mercadona

Desde hace unas semanas, este producto ha llamado tanto la atención que en algunas tiendas ha habido que reponerlo varias veces al día. No es habitual ver que un embutido provoque tanto interés, pero esta mortadela ha conseguido colarse en la lista de favoritos del verano. En redes sociales, hay usuarios que la recomiendan como «el mejor capricho italiano por menos de dos euros», y no es difícil entender por qué.

Por 1,75 euros, tienes un producto importado, de calidad y con sello italiano. Eso, en plena temporada alta de picoteos, terrazas y comidas improvisadas, es una pequeña joya gastronómica al alcance de cualquiera. Y si la combinas con otros productos que Mercadona también ha importado de Italia, como su burrata o su pesto, puedes montarte una cena temática sin necesidad de salir de casa. Así que ahora ya lo sabes, si la ves en tu próxima visita, mejor no lo dudes demasiado y hazte con un paquete, o varios, antes de que se agote.