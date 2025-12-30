El Ministerio de Defensa ha concedido por 16 millones de euros la licitación para el estudio conceptual y la definición del futuro avión espía -SIGINT (inteligencia de señales)- del Ejército del Aire a una unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Airbus, según figura en el portal de contratación del Estado.

«Durante 18 meses, este estudio analizará y definirá la plataforma y los equipos de inteligencia de señales más adecuados para proporcionar una solución nacional basada en tres aviones para detectar, seguir, clasificar e identificar objetivos de interés por parte de las Fuerzas Armadas españolas», ha detallado por su parte Airbus en un comunicado.

De esta forma, Airbus realizará una propuesta de avión adaptada a las necesidades de Defensa y, junto a Indra, estudiará la integración de los sistemas de inteligencia electrónica y de comunicaciones como «paso previo a la definición del programa de desarrollo e implementación».

En ese sentido, se prevé que, en una fase posterior, Airbus lleve a cabo las modificaciones necesarias en los aviones seleccionados para implementar e industrializar el sistema de inteligencia de señales propuesto por Indra, de la que el Gobierno posee un 28% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Una colaboración entre Airbus e Indra

«Airbus cuenta con una amplia experiencia en la conversión de aviones comerciales en aviones militares, como el A330 Multi Role Tanker Transport cuyo centro de conversión se encuentra en sus instalaciones en Getafe (Madrid). Asimismo, dispone de amplios conocimientos en la integración de sensores y sistemas de misión en diferentes configuraciones de aviones», ha detallado la compañía, de la que el Estado posee alrededor del 4%.

En este contexto, cabe recordar que el Gobierno autorizó la celebración de este contrato en el Consejo de Ministros del pasado 18 de noviembre.

«Con este contrato se pretenden alcanzar las capacidades de obtención de inteligencia de señales (SIGINT) desde medios aéreos del Sistema Santiago, para la elaboración de inteligencia de señales y su posterior integración en la red SIGLO del Sistema Santiago», detalló entonces el Ejecutivo.

El contrato tendrá una duración de 18 meses, sin posibilidad de prórroga, y el Gobierno ya le había concedido un préstamo de 5,99 millones de euros sin intereses a la UTE de Indra y Airbus a fin de prefinanciar esta iniciativa, que se enmarca en los programas de modernización militar impulsados por el Ejecutivo.