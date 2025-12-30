Si eres cumplidor y responsable en tu empresa van a perjudicarte, según un experto español en RR.HH.

Hay señales de que igual no eres tan bueno en tu trabajo como crees, pero algunos expertos en recursos humanos consideran que, al menos en España, ser responsable, eficiente y cumplir con tu puesto no siempre juega a favor dentro de tu empresa.

Esa es la advertencia que ha lanzado en redes sociales el psicólogo español especializado en Recursos Humanos y bienestar labora Rafael Alonso, conocido en TikTok como @rafaalonsobienestar.

Según Rafael Alonso, los líderes tienden a cargar de trabajo a sus empleados más eficientes, mientras que los que menos se esfuerzan acaban cobrando lo mismo, pero con menos estrés. Eso sí, también da una solución.

El trabajador más cumplidor en una empresa es castigado, según un experto en RR.HH.

El psicólogo Rafael Alonso ha contado que, después de años de experiencia, se ha acostumbrado a ver cómo los trabajadores más eficientes son los que reciben mayor carga laboral.

«Las personas que no se quejan, que trabajan duro y que consiguen resultados son las más perjudicadas de toda la empresa», ha comenzado a explicar.

Alonso lo describe como una situación habitual, para nada anecdótica: «Esto yo lo he visto en infinidad de ocasiones. Gente que no da ni un palo al agua y que cobra lo mismo que el resto, pero teniendo todavía menos responsabilidades».

Además, el problema se ve agravado si tu empresa no tiene una estructura donde exista una evaluación clara de las cargas de trabajo.

Por qué los jefes cargan de trabajo a los mejores empleados de la empresa

El psicólogo ha explicado que el origen del problema es principalmente psicológico y tiene que ver con la percepción que los líderes tienen de sus equipos.

En este sentido, ha señalado lo siguiente: «Esto ocurre porque psicológicamente los líderes ven a estas personas que trabajan muy duro como personas en las que pueden confiar, para sacar trabajo».

Ese exceso de confianza acaba generando un reparto desigual de las tareas: «Y, claro, si piensas que alguien te la va a liar pues no le das trabajo. Entonces se genera una situación totalmente injusta».

Según el experto, esta dinámica provoca que siempre sean los mismos quienes asumen más responsabilidades, mientras otros pasan desapercibidos sin consecuencias.

El resultado directo de esta mala gestión es un aumento del desgaste emocional: «La persona que es eficiente y que hace las cosas bien tiene muchísimo más estrés que otra persona que literalmente va a su trabajo y se va para su casa».

Qué hacer si tienes demasiado estrés en tu trabajo, según un psicólogo

A pesar de este diagnóstico, Rafael Alonso ha dejado claro que su mensaje no es una invitación a trabajar menos o a desentenderse de las obligaciones.

«Así que mi consejo de hoy no va a ser que no trabajes o que no seas eficiente en tu trabajo. Tienes que ser responsable y hacer lo que se te pide», ha resumido.

Eso sí, tienes que aprender a protegerte: «Si quieres conservar tu salud mental, lo que yo haría sería poner límites. Esto es tan simple como que lo que se te pida se te pague en función de las responsabilidades que tengas, incluso de la carga de trabajo que tienes».

En caso de que la empresa no reconozca tu labor o te dé más responsabilidades de las que te corresponden, es el momento de tomar decisión. Como dice Rafael Alonso, «que lo haga otro».

Recuerda que para prosperar laboralmente es indispensable que conozcas tus derechos y, además, que sepas cómo negociar tus condiciones o hacerte valer dentro de la organización.