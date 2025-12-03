Ni inglés ni alemán: el idioma que puede triplicar tu sueldo en 2026 si lo dominas bien, según un estudio

Desenvolverse con los idiomas suele ser garantía de éxito laboral y, por ello, una empresa ha elaborado un estudio en el que ha clasificado los más demandados por los empleadores y también los que se pueden traducir en un mejor sueldo en este 2026. Además del inglés o francés, que son los más habituales, en los primeros puestos de la tabla también se ha colado el chino mandarín. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el idioma con mejor sueldo en 2026.

El estudio en cuestión lo ha elaborado Preply, una página especializada en idiomas que ofrece cursos y también la posibilidad de unir a los profesores con los alumnos. Este portal ha elaborado un informe en el que se ha sacado la conclusión de que el chino mandarín es el idioma que se puede traducir en mejores sueldos en 2026. Es de lógica, China se ha consolidado en los últimos tiempos como primera potencia mundial y todo hace indicar que la naturaleza seguirá su curso en los próximos años.

«En Preply, hemos visto de primera mano cómo aprender un idioma puede transformar vidas y carreras. En 2023, revelamos qué idiomas tenían mayor demanda y mejores oportunidades en el mercado laboral hispanohablante. Pero, apenas dos años después, el panorama es muy diferente», comienza diciendo en el informe a la vez que deja claro que: «Para comprender lo rápido que cambian las oportunidades laborales, analizamos miles de ofertas de empleo y salarios en España, México, Argentina y Colombia, además de estudiar las ciudades del mundo donde los profesionales hispanohablantes tienen más éxito».

Los idiomas más demandados

El inglés es el idioma más demandado por los empleadores según este informe. Este idioma aparece en 20.174 ofertas de empleo, aumentando en 15.864 desde 2023. «En total, el 60 % de los trabajos que exigen otro idioma lo incluyen como requisito», reza este estudio publicado por esta página especializada en la materia.

«Tras el inglés, el francés (5.369), el alemán (3.263) y el portugués (1.599) lideran la lista de idiomas más demandados, reflejo de la fuerte conexión de España con Europa», informa, a la vez que destaca el auge del chino mandarín, que se ha incrementado un 577% en las ofertas de empleo. En dos años ha pasado de 133 ofertas en 2023 a 768 en 2025.

El idioma con mejor sueldo en 2026

Preply también ha elaborado una clasificación de los idiomas que se traducirán en un mejor sueldo en 2026, ya que la conclusión es clara. «Las ventajas económicas de aprender estos idiomas son claras: los nueve más rentables ofrecen salarios que duplican, como mínimo, el promedio nacional», dice este informe publicado a mediados de 2025.

De todos ellos, el más rentable para aprender por parte de los españoles es el chino mandarín, ya que los salarios llegan a los 85.565 euros, algo que son tres veces más que el sueldo medio en España de 2023, que fueron 28.049,94 euros por trabajador.

En segundo puesto de la clasificación está el portugués, que también llega hasta los 84.456 euros, que es el sueldo que ofrecen las empresas que reclaman este idioma para poder trabajar en sus empresas. En tercer puesto está el japonés, con una media de 74.270 euros anuales. Le siguen el rumano (71.117), el francés (69.253 euros), el árabe (69.164) y, en séptima posición, queda el inglés, cuya media salarial, cuyos sueldos llegan hasta los 68.154 euros anuales. «El inglés también ha experimentado un notable crecimiento: en 2023, el salario promedio de los puestos que requerían inglés era de 48 960 euros, pero en 2025 esa cifra ha aumentado a 68 154 euros, lo que supone un incremento del 39 % en solo dos años», dice este informe.