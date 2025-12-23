El IBEX 35 sube un 0,22% y se sitúa en 17.117,5 puntos, cerca de su máximo histórico

El IBEX 35 se eleva un 0,22% y se sitúa en 17.117,5 puntos este martes 23 de diciembre de 2025, quedándose a apenas un 0,30% de su máximo histórico.

A mediodía, el IBEX oscila entre un precio mínimo de 17.086,50 y un máximo de 17.175,40, lo que indica un rango moderado. Además, se ha registrado un volumen total negociado de 107,86 millones, lo que refleja una fuerte actividad en el mercado.

El IBEX 35 avanza un 1,16% en la semana y se revaloriza un 47,63% en lo que va de año.

Con esta jornada, el índice acumula dos sesiones consecutivas a la baja y mantiene el tono negativo que caracteriza el tramo final del mes.

Empresas del IBEX

En el conjunto del mercado de empresas, Solaria Energía y Medio Ambiente (3,24 %), Colonial (Inmobiliaria) (1,82 %) Naturgy Energy Group (1,37 %) lideraron las subidas del día. También sobresalieron Laboratorios Rovi (1,29 %) y Inditex (1,11 %) entre los valores más altos.

En el lado contrario, las mayores caídas fueron para Banco de Sabadell, que arrastra un día de tendencia negativa y cedió un 3,69 %, mientras ACS y Ferrovial registraron descensos del 1,3 % y 1,14 %, respectivamente, con volúmenes de negociación cercanos a 16.531 y 95.384 títulos. Bankinter y Banco Santander también cerraron con retrocesos.

Por volumen y resultados, Banco Santander ha protagonizado este periodo, con más de 29.692.302 euros negociados y un beneficio neto de 12.574 millones de euros. También destacaron BBVA e Iberdrola con sólidas cifras y rentabilidades por dividendo superiores al 2,61%.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas marcaban un comportamiento negativo, con el DAX de Fráncfort cediendo un 1,42%, el CAC de París retrocediendo un 1,09%, el FTSE de Londres bajando un 0,11% y el MIB de Milán disminuyendo un 0,09%.

En el mercado de divisas, el euro se colocaba en 1,1802 frente al dólar, con una ligera variación a la baja del 0,85%. En el ámbito de las criptomonedas, el bitcoin se elevaba un 0,31% hasta los 87.552,03 dólares. Por otro lado, la onza de oro troy se impulsaba un 0,50%, alcanzando un valor de 4.515,40 dólares.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se aprecia un 0,89% y se sitúa en los 61,64 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se encarece un 0,89% hasta los 57,80 dólares.