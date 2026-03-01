Pedro Escudero, fundador de Silverway AM, gestora recientemente instalada en Madrid, ha asegurado que aquellos que «no le ganan a los índices pasivos con más rentabilidad, que son el S&P 500 y el MSCI World» deberían cerrar. Así lo ha declarado en una entrevista concedida a OKDIARIO. En ella, el profesional ha expuesto las oportunidades que los mercados estadounidenses presentan para los inversores españoles.

PREGUNTA.- ¿Son los ETFs la crisis de la gestión activa?

RESPUESTA.- El único valor añadido de un gestor en renta variable es lo que le gana al ETF pasivo en periodos largos de tiempo, porque en periodos cortos de tiempo cualquier cosa puede pasar. Estoy hablando de varios años. Cuando se empieza a ver la realidad es cuando pasan, digamos, cuatro o cinco años. Hay que encontrar un gestor activo que en periodos de ocho, nueve o diez años, le haya ganado a esos ETFs pasivos. Y no a cualquiera, porque no es lo mismo el de Europa que el World Equity Index.

P.- ¿Cree que Silverway puede aportar al mercado español el know-how?

R.- Yo lo que hago en EEUU va a ser lo mismo que hago en España, es exactamente igual. La única diferencia es que es una regulación totalmente diferente, con clientes en diferentes continentes. Por regulación, en EEUU no puedo tener clientes de España. Al final, las empresas y mi estrategia son prácticamente la misma y es lo bonito del caso, porque imagínate si tuviera que hacerlo completamente diferente, ya sería otro tipo de historia.

El gran problema de la historia del Value Investing español es que compran verdaderas basuras de empresas, afirma Pedro Escudero.

P.- ¿Podemos hablar un poco de esa estrategia?

R.- Cualquier inversión tiene que estar recibiendo más valor del que realmente estás comprando o pagando. Toda buena inversión tiene que tener la característica de Value Investing. El gran problema de la historia del Value Investing español es que compran verdaderas basuras de empresas. Sí, están muy baratas. Pero hay una razón muy clara de por qué están muy baratas, porque no valen para nada, prácticamente. Necesitas calidad y necesitas crecimiento. Lo que inviertes es en el flujo de caja de la empresa a través del tiempo futuro. Y ese flujo de caja tiene que subir. Lo que tú has comprado en realidad son los beneficios por acción. Y si esos no suben a través del tiempo, entonces no estás en la inversión correcta. Estaba muy barata, pero estaba muy barata porque no valía para nada. Y eso se llama un value trap, que es una empresa que no crece. Dentro de cualquier inversión, lo más importante es la predictibilidad. Es decir, tienes que tener una predictibilidad máxima de que esos flujos futuros van a estar ahí y de que van a subir a través del tiempo.

Es clave el pensar en el más allá. Yo siempre digo esto: 10.000 euros al 15% por 40 años son 2,6 millones de euros. Le cambias la vida a un hijo y a un nieto. Imagínate si puedes ahorrar 100.000 euros a través del tiempo y tener periodos largos de tiempo de 40 años. Lo único que necesitas es ahorrarlos y encontrar a esa persona que pueda producirte esos niveles altos y que le gane a los índices americanos. El único valor añadido de un gestor como yo es, en periodos muy largos de tiempo, por cuánto le ganas a los índices pasivos ETFs con más rentabilidad, que son el S&P 500 y el MSCI World. Esos son los dos de más rentabilidad. Y si no le ganas a esos, no mereces ni tener la tienda abierta. Dedícate a otra cosa, ¿no?