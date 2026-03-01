El volumen de construcción ha caído en España un 20% desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018. Según datos recogidos por Eurostat, el índice de producción de inmuebles en el país pasó de estar en 124,5 hace ocho años a desplomarse al 98,9 este año.

De hecho, según las cifras de la Oficina Estadística de la Unión Europea, antes de que llegara el actual Ejecutivo al poder España se situaba en el primer lugar como país de Europa con mayor producción de construcción. Sin embargo, actualmente la nación se encuentra por debajo de la mitad de la tabla, en el puesto dieciséis.

Y es que en el ranking de construcción anual a nivel de los países europeos Eslovenia, Italia, Croacia, Rumanía, Lituania, Turquía, Macedonia del Norte, Portugal, Letonia, Bulgaria, Creta, Dinamarca, Países Bajos, Polonia y Bélgica están por delante de España en creación de vivienda.

Más de 240.000 viviendas prometidas

A pesar de los constantes anuncios de Pedro Sánchez en materia de Vivienda, la puesta en marcha real de sus proyectos ha sido escaso. Según datos oficiales, del plan de 184.000 viviendas asequibles tan slo 80.745 viviendas se encontraban «movilizadas» y otras 59.879 en fase de desarrollo.

Asimismo, de la idea general de construir 244.000 viviendas públicas que Pedro Sánchez prometió en abril 2023, a finales de 2024 el Ejecutivo sólo había entregado 350.

De esas mismas, otras 47.000 viviendas estaban en obras y 71.620 contaban con terreno o financiación asignada. Por el contrario, más de 115.000 ni siquiera se habían iniciado.

Una caída del 4,2% en obras en 2025