El Ministerio de Vivienda ha reconocido en su Observatorio de Vivienda y Suelo anual, concretamente en un boletín especial sobre rehabilitación de edificios, que los costes de los materiales de construcción se han disparado durante el mandato de Pedro Sánchez, entorpeciendo así la construcción de casas.

De hecho, en el documento consultado por OKDIARIO, el Ejecutivo refleja un incremento desde 2020 de hasta un 47% del precio del yeso y la cal, una subida del 45,5% en el acero y un 43,5% del coste del cemento.

Los datos se basan en el índice de costes de materiales que utiliza el Ministerio de Transportes y Movilidad y muestran también un aumento del precio del hormigón hasta en un 41% y de la madera hasta un 26% desde el año de la pandemia.

Impide la construcción de viviendas

En la actualidad, las constructoras cuentan con varios factores que impiden la construcción de nuevas viviendas. Uno de ellos, sin duda, es el elevado coste de los materiales que se usan para levantar los edificios.

Los precios de las materias han influido en el presupuesto de casi todos los proyectos y han ocasionado retrasos de algunos de ellos. Además, la volatilidad en los precios de materias dificulta la planificación de obras a largo plazo.

Sin ir más lejos, muchas promotoras evitan entrar en negocios como el de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) porque el elevado precio de los materiales y la mano de obra, en definitiva, de la construcción de los edificios es tan elevada que supone un negocio deficitario para las empresas.

Alfonso Losada, director territorial de Andalucía Occidental de Neinor Homes , ya destacó en un evento organizado por este periódico que sólo los costes de construcción «están superando los 150.000 euros por vivienda». Todo ello, además, sin tener en cuenta el pago de tasas, de licencias y del propio suelo.

«Con un coste de construcción de 1.500 euros el metro cuadrado, una vivienda de 100 metros son 150.000 euros. Si la vendes por 200.000, o el Gobierno empieza a dar ayudas o esto es un negocio y, como negocio, los números tienen que salir porque conllevamos un riesgo grande», confesó también durante su participación en el mismo foro José Ortiz, director territorial de promoción residencial de Andalucía Occidental del Grupo Insur.

Es por ello que las constructoras se están viendo obligadas a ajustar presupuestos y plazos, lo que en ocasiones conlleva la pérdida de contratos y la paralización de nuevas promociones. Algo que está afectando directamente a la oferta y precio de la vivienda nueva ante una demanda desbordada.

Inflación y políticas sostenibles

Uno de los motivos principales del incremento del coste de los materiales de construcción ha sido la inflación. La subida generalizada de los precios durante la actual legislatura ha provocado que se disparen materias primas esenciales para la construcción, como el acero, el aluminio o las arcillas.

Asimismo, desde las promotoras destacan que las políticas de sostenibilidad, como las medidas para reducir las emisiones de carbono, han generado un aumento en los costes de producción, sobre todo en materiales energéticamente intensivos como el acero o el cemento.

En la misma línea, el requerimiento de materiales ecológicos y eficientes para la construcción de vivienda es cada vez mayor, lo que provoca un aumento de costes, dada su complejidad de fabricación.