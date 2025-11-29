Construir viviendas de protección oficial es un negocio deficitario para las promotoras inmobiliarias

El desarrollo de viviendas protegidas (VPO) está en auge y se ha posicionado este último año como una de las posibles soluciones al exagerado desequilibrio existente entre la oferta y la demanda del sector residencial. Sin embargo, los promotores inmobiliarios consideran que su desarrollo y construcción es un negocio deficitario para las compañías.

Alfonso Losada, director territorial de Andalucía Occidental de Neinor Homes explicó el pasado martes en el evento sobre Vivienda y Futuro organizado por OKDIARIO que actualmente para los promotores «es deficitario construir VPO», porque sólo los costes construcción «están superando los 150.000 euros por vivienda». Todo ello sin tener en cuenta el pago de tasas, de licencias y del propio suelo.

En la misma línea, Julio Gómez, director territorial de Andalucía en AQ-Acentor, apuntó que «habría que quitar la fiscalidad a la vivienda protegida» porque supondría una bajada de precio directa: «Si a la VPO le quitan el IVA, el precio no varía, por lo que la casa se vende por su precio, no habría que pagar más», explicaba.

Gómez detalló que AQ-Acentor actualmente tiene encargadas sólo en Andalucía alrededor de «800 viviendas» que suponen importantes «inversiones de 100 y 150 millones de euros». Por ello reiteraba que lo ideal sería eliminar la fiscalidad de la VPO, pero ayudar al comprador con impuestos que son exclusivamente suyos.

«Al promotor la vivienda VPO le cuesta trabajo. Con un coste de construcción de 1.500 euros el metro cuadrado, una vivienda de 100 metros son 150.000 euros. Si la vendes por 200.000, o nos empiezan a dar ayudas o esto es un negocio y como negocio los números tienen que salir porque conllevamos un riesgo grande (…) Poco a poco se están dando pasos para llegar a un equilibrio donde, como hace años, entrar en VPO era un negocio estupendo», confesaba durante su participación en el foro José Ortiz, director territorial de promoción residencial de Andalucía Occidental del Grupo Insur

Más del 50% de VPO se ponen en alquiler

Según datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el número de calificaciones definitivas de VPO creció un 22,7% interanual en España durante los seis primeros meses de 2025, alcanzando las 5.843 unidades. La mayor cifra semestral desde 2014.

Del balance elaborado por el equipo que lidera Isabel Rodríguez destaca que, lejos de lo que habitual, este año más del 51% de las viviendas protegidas han sido destinadas al alquiler, concretamente 2.999 unidades al menos desde enero hasta junio. Las restantes, en su mayoría se vendieron, al menos 2.138 hogares. Además, el valor tasado de la VPO alcanzó este 2025 los 1.188 euros/m2, la cifra más alta de la serie histórica que comenzó en 2005.

En relación con el tipo de promotor de las VPO, resulta curioso comprobar que una amplia mayoría, el 77,6% (4.534), fueron agentes privados, mientras que tan sólo el 22,4% (1.309) de las viviendas fueron desarrolladas por administraciones públicas, autonómicas o estatales. La Comunidad de Madrid fue la región donde más VPO se calificaron, con 2.049 inmuebles, seguida de Andalucía (1.185 unidades) y Cataluña (1.126 unidades).

Aún así, hay regiones en las que no se ha desarrollado en todo el año ninguna VPO. Una cuestión que resulta primordial si se tiene en cuenta que los expertos prevén que el precio de la vivienda suba un 13,7% en 2025 y un 7,8% en 2026, mientras que el del alquiler esté avanzando a un ritmo del 10,3% este 2025 y que lo haga en un 6,8% en 2026, en un contexto en el que continuará el desequilibrio entre la oferta, cada vez más reducida, y la demanda, que se mantendrá por las nubes.