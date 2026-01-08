El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha logrado el principal objetivo de su guerra comercial iniciada a principios de 2025, consiguiendo un desplome del déficit de la balanza comercial del país de casi el 40% en un sólo mes, hasta mínimos de junio de 2009. Así, los números rojos se han reducido hasta los 29.350 millones de dólares (25.166 millones de euros) en octubre, algo que revela la reducción de la dependencia de las importaciones en el país con la mayor demanda mundial.

Así consta en los registros del Departamento de Comercio de EEUU consultados por este periódico, los cuales también muestran como las exportaciones de la nación norteamericana aumentaron un importante 2,6% en términos mensuales, mientras que en términos interanuales (comparados con el mismo periodo del año anterior) se dispararon un 12,1%.

En concreto, EEUU vendió bienes y servicios por valor de 302.015 millones de dólares (alrededor de 258.962 millones de euros) a otros países en octubre de 2025. Esto revela que la Administración Trump está siendo capaz de reforzar su producción interna.

Por otro lado, las importaciones del país cayeron el 3,2% en el décimo mes del año, lo que en términos interanuales supone una bajada del 3,6%. En ese sentido, EEUU compró bienes y servicios a otras naciones por un total de 331.366 millones de dólares (sobre 284.129 millones de euros).

El déficit comercial de EEUU

Siguiendo los datos anteriores, el déficit comercial de EEUU cayó en comparación con octubre del año anterior un sustancial 60,5%, en línea con el principal objetivo de Trump a la hora de imponer aranceles indiscriminados y comenzar una guerra comercial con diversos países.

Las exportaciones se vieron condicionadas por el aumento de las ventas de servicios y de suministros industriales y materiales. De su lado, las de bienes de consumo y otro tipo de bienes cayeron. Después, se realizaron unas mayores compras al exterior de bienes de capital y de servicios, aunque se adquirieron menos suministros industriales y bienes de consumo.

El déficit comercial de bienes con China se redujo un 0,6% tras acabar octubre en los 14.937 millones de dólares (12.808 millones de euros), quedando por detrás de los 17.421 millones de dólares (14.938 millones de euros) de Taiwán y los 16.254 millones de dólares (13.937 millones de euros) de Vietnam. Por otro lado, el saldo negativo registrado con la Unión Europea se moderó un 53,7%, hasta los 7.956 millones de dólares (6.822 millones de euros).

Por tanto, al menos para cumplir con sus objetivos y para reducir la dependencia de China, Trump está logrando lo que se proponía a la hora de implementar las nuevas medidas relacionadas con el mercado exterior.