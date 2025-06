El plan fiscal de Trump disparará el déficit de EEUU en 2,4 billones de dólares en la próxima década

La factura de la ofensiva fiscal propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saldrá costosa para la mayor economía del mundo. La propuesta de la llamada «gran, hermosa ley» (Big Beautiful Bill Act, en inglés) que ahora se encara al Senado tras pasar con minoría por la Cámara de Representantes, agrandará el agujero del déficit hasta los 2,4 billones de dólares (2 billones, en euros) en la próxima década. Estas han sido las estimaciones elaboradas por la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) y publicadas este miércoles.

Además, la CBO ha señalado que la factura calculada no toma en cuenta el impacto fiscal que tendrá la guerra comercial expansiva de Trump. Por otro lado, los aranceles del republicano podrían reducir los déficits en 2,8 billones a lo largo de la década, según otras proyecciones del CBO, aunque no será suficiente para atajar la deuda de la propuesta de ley. Estos cálculos llegan apenas un día después de que el magnate y ex consejero de Trump, Elon Musk, tachara de «abominación repugnante» la propuesta de ley.

La Casa Blanca, por otro lado, ha calificado a las estimaciones del CBO como «imprecisas» y el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha expresado que no le preocupa «las dinámicas de deuda de Estados Unidos». La propuesta ha sembrado caos dentro del Partido Republicano, con muchos de los miembros del GOP (Great Old Party, en inglés) expresando sus preocupaciones con las implicaciones fiscales de la ley, que pone sobre la mesa recortes de impuestos expansivos a la clase multimillonaria.

Además, el plan fiscal también busca eliminar las propinas en el sector de servicios, a la vez de financiar una Cúpula Dorada (un escudo antimisiles inspirado por el sistema israelí) para EEUU con gastos por encima de los 150.000 millones de dólares. Luego, otros gastos incluyen 50.000 millones, que se destinarán a la construcción del llamado Muro de Trump en la frontera sureña con México.