Quién es Luis de Javier: su edad y a qué famosas ha vestido el nuevo juez de ‘Maestros de la Costura’

Maestros de la Costura, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en RTVE. Y siendo honestos, no es para menos. Es algo que volvimos a comprobar recientemente, con la emisión de la primera edición de Maestros de la Costura Celebrity, presentada por Raquel Sánchez Silva y que contaba con Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain como miembros del jurado. Ahora bien, para esta segunda etapa de la versión celebrity del concurso, llegan nuevos e impactantes cambios. Uno de ellos tiene estrecha vinculación con uno de los jueces, que ha tomado la decisión de poner punto y final a su etapa en el taller más famoso de la televisión. Nos referimos Alejandro Gómez Palomo que, a través de un comunicado en su perfil de Instagram, ha confirmado que está feliz de que Luis de Javier sea quien ocupe su puesto.

«No puedo estar más orgulloso de que sea él quien continúe este camino. Creo profundamente en su talento y estoy convencido de que no podría haber mejor sustituto», reconoció Palomo Spain. Así pues, gracias al comunicado de RTVE y Shine Iberia, se ha confirmado que el catalán acompañará a Lorenzo Caprile y a María Escoté como miembro del jurado de la nueva edición de la versión celebrity de Maestros de la Costura. De nuevo, Raquel Sánchez Silva ejercerá de presentadora de este formato que recibirá en talleres a 12 nuevos aprendices. «Estoy muy feliz de formar parte de la nueva edición de Maestros de la Costura Celebrity, para mí es un sueño convertirme en uno de los jueces del programa. Sigo Maestros desde sus inicios, desde cuando aún estudiaba moda y buscaba ya convertirme en diseñador», ha expresado el diseñador barcelonés que, con tan solo 29 años, ya ha conseguido cautivar a decenas de celebridades con su talento.

¿Quién es Luis de Javier?

Nacido en Sitges en 1996, estamos ante uno de los diseñadores de moda que más está destacando no solamente en el panorama nacional, sino también en el internacional. Su formación comenzó en Barcelona, donde no tardó en recibir ofertas por las que tenía que viajar fuera de nuestras fronteras. Entre otras cuestiones, tuvo la oportunidad de trabajar en reconocidas firmas como Gareth Pugh y Vivienne Westwood.

No fue hasta 2020 cuando tuvo la oportunidad de fundar Luis De Javier Studio, su propia marca de lujo. Poco a poco, fue comenzando a ser reconocida en todo el mundo por fusionar a la perfección la herencia cultural española con creaciones tremendamente vanguardistas. Tras haber vivido en Londres, Los Ángeles y París, Luis decide establecerse en Barcelona con la firme intención de expandir su marca.

No podemos dejar de mencionar que, en 2023, el reconocido fotógrafo Steven Klein y la estilista Patty Wilson decidieron colaborar con él en su desfile de Nueva York. Algo que, sin duda, marcó un antes y un después en su trayectoria profesional. Cabe destacar que Ricardo Tisci, popular diseñador, es su mentor.

¿A qué famosas ha vestido este diseñador?

A lo largo de su carrera, Luis de Javier ha estado presente en cabeceras de exitosas publicaciones como son Vogue, Dazed, PAPER Magazine o, incluso, WWD. Y todo gracias a su talento y su forma de entender la moda. Tanto es así que muchas celebridades se han sentido atraídas por él. Un claro ejemplo lo encontramos en Rosalía, que en una de las portadas de Motomami quiso lucir un corsé Toro negro impreso en 3D que pertenecía a la colección primavera/verano 2021 de Luis de Javier.

Pero no todo quedó ahí, puesto que Beyoncé no dudó en lucir en el art work de su álbum Renaissance un corpiño inspirado en toros. Algo similar ocurrió tanto con Kim Kardashian como con Lady Gaga. De hecho, la artista ha vestido varias piezas de Luis de Javier, entre las que se encuentra el ya icónico abrigo de pieles rojo hecho a medida para el vídeo musical de Fat Juicy & Wet. Tampoco podemos dejar de mencionar que el diseño que utiliza Doja Cat en el videoclip de Born Again es del nuevo miembro del jurado de Maestros de la Costura Celebrity. ¡Impresionante!