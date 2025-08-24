El Carlos Tartiere fue un clamor ante el Real Madrid: «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!»

Justo antes de que comenzara el encuentro que enfrentó a Oviedo y Real Madrid en el Carlos Tartiere, desde el fondo sur del estadio asturiano comenzó a escucharse un cántico que ya se ha convertido en un habitual en los últimos tiempos en cualquier evento multitudinario de nuestro país. Da igual que sea un concierto o una discoteca, pero ahora también se canta en estadio. Hablamos del ya clásico «¡Pedro Sánchez, hijo de puta»!

Este cántico, que comenzó en esa zona del fondo del estadio y continuó por el resto del graderío, sonó con fuerza en el coliseo oviedistas antes de que comenzara un duelo muy especial, ya que este Oviedo-Real Madrid es el primer partido que juegan los asturianos de Primera en su casa 24 años después.