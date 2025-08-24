Liga: Oviedo-Real Madrid

El Carlos Tartiere fue un clamor ante el Real Madrid: «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!»

El Carlos Tartiere se acordó de Pedro Sánchez en la previa del encuentro contra el Real Madrid

"¡Pedro Sánchez, hijo de puta!, se escuchó en el estadio

Sigue en directo el Oviedo-Real Madrid

Ver vídeo

Justo antes de que comenzara el encuentro que enfrentó a Oviedo y Real Madrid en el Carlos Tartiere, desde el fondo sur del estadio asturiano comenzó a escucharse un cántico que ya se ha convertido en un habitual en los últimos tiempos en cualquier evento multitudinario de nuestro país. Da igual que sea un concierto o una discoteca, pero ahora también se canta en estadio. Hablamos del ya clásico «¡Pedro Sánchez, hijo de puta»!

Este cántico, que comenzó en esa zona del fondo del estadio y continuó por el resto del graderío, sonó con fuerza en el coliseo oviedistas antes de que comenzara un duelo muy especial, ya que este Oviedo-Real Madrid es el primer partido que juegan los asturianos de Primera en su casa 24 años después.

Lo último en Real Madrid

Últimas noticias