Fin de año perfecto para el Real Madrid en Murcia con Carlos Alcaraz como espectador de lujo

El Real Madrid de Sergio Scariolo cierra el 2025 como líder de la Liga Endesa gracias a su gran victoria este martes 30 de diciembre en casa del UCAM Murcia por 80-91 con Carlos Alcaraz presente en el pabellón como espectador de lujo. Campazzo fue el líder del conjunto blanco con 15 puntos anotados y los blancos consolidan un fin de año perfecto.

La despedida del año para los dos primeros clasificados del campeonato lo afrontaban los vigentes campeones ya clasificados para la Copa del Rey y obtuvieron el que es su undécimo triunfo liguero consecutivo ante un adversario que dejó su racha victoriosa en cinco en una noche que fue de homenaje para el dominicano Sadiel Rojas, un histórico del club universitario cuya camiseta fue retirada.

El choque comenzó con gran equilibrio y de ahí que se registraran igualadas a 2, 4, 6, 9, 12 y 13. Cada enceste que lograba el UCAM encontraba la réplica del Madrid y una suspensión de Alberto Abalde le dio la primera ventaja a los blancos (12-13). En ese contexto de encuentro muy parejo entró en escena Facundo Campazzo, con un triple que enseñó el camino a los suyos, pues dio inicio a un parcial de 0-7 que disparó a los de Sergio Scariolo (13-20) y llevó a Sito Alonso a pararlo con tiempo muerto.

De vuelta a la pista Michael Forrest logró otro triple y acto seguido hubo un amago de trifulca protagonizado por Usman Garuba, quien se encaró con el propio Forrest. La revisión arbitral de la acción se quedó con aviso de técnica para el pívot madrileño y eso encendió aún más a la grada en el tramo final de un cuarto que concluyó con el 18-22 en el electrónico del Palacio de los Deportes murciano.

En el segundo cuarto hubo atasco ofensivo -las muñecas parecían encogidas en ambos contendientes-. De hecho, en tres minutos y medio sólo se contabilizaron dos tiros libres anotados por Devontae Cacok y un mate de Garuba. El primero en salir del letargo fue el Madrid y eso le llevó a estirar su renta hasta el +11 con el 28-39 y el 30-41. El 3/15 de los granas desde más allá del arco no les ayudó aunque al menos la defensa sí que permitió que su desventaja no fuera a más.

En el último minuto del primer tiempo dos canastas cercanas de Moussa Diagne, la segunda de ellas un gran mate, dejaron el tanteo en 32-41 al descanso con Mario Hezonja y Sergio Llull como máximos anotadores blancos -nueve y siete puntos- y con Emanuel Cate tirando del ataque murciano -ocho-.

El UCAM estaba obligado a hacer un sobreesfuerzo y también precisaba más acierto frente a un rival más sólido que brillante pero esa firmeza le valía a los de Scariolo para seguir arriba. El conjunto universitario llegó al 44-49, pero en ese momento un triple de Campazzo y tres tiros libres también con su firma -forzó falta cuando intentó otro- volvieron a dejar las cosas como estaban antes (44-55).

El Facu, quien pasó dos años en Murcia -entre 2015 y 2017-, se adueñó del partido y una asistencia suya dejó a Alex Len libre para machacar y el 44-57 en el minuto 27 aclaró más aún el panorama para el líder frente al que aspiraba a arrebatarle la primera posición.

En todo caso la lucha se mantuvo viva y había problemas de faltas -Walter Tavares y Len ya tenían cuatro, como Cacok en los locales- y sin ellos en la cancha terminó un tercer periodo en el que el Madrid no aflojó (55-67).

Sito dispuso una defensa en zona pero lo primero que hizo su rival fue romperla con dos triples de Andrés Feliz (58-73). Forrest asumió la responsabilidad ofensiva ante el flojo partido en ataque de compañeros como DeJulius, Dylan Ennis, Sander Raieste y Toni Nakic. También Will Falk y Jonah Radebaugh aparecieron y replicaron sumando de tres en tres. El 64-73 era una invitación a soñar para los de la capital del Segura.

Feliz y Trey Lyles fueron factores importantes para los blancos en el último cuarto y también el rebote ofensivo, pero el UCAM no había dicho su última palabra. Ennis y DeJulius, con sendos triples, dejaron el 74-80 con tres minutos y medio aún por jugarse. Esa misma diferencia se repitió con el 76-82 y con el 78-84, pero Alberto Albade, con una penetración y un triple, lo sentenció.