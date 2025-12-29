Carvajal pelea por estar en la Supercopa; Militao y Trent están descartados

El Real Madrid ha regresado este lunes por la tarde a los entrenamientos en Valdebebas después de las vacaciones de Navidad en una sesión sin novedades con la mente puesta en el primer partido del año el próximo domingo en el Santiago Bernabéu contra el Real Betis y la Supercopa de España justo después. Dani Carvajal sigue peleando por estar en esa cita contra el Atlético de Madrid en Arabia Saudí. En cambio, Militao y Trent están descartados.

El Real Madrid regresó a los entrenamientos tras el parón por Navidad con las ausencias de Brahim, jugando con Marruecos la Copa África, y Endrick, ya con el Lyon, cedido hasta final de temporada. El conjunto que dirige Xabi Alonso se ejercitó en la Ciudad Real Madrid para empezar a preparar el primer partido de 2026, que le enfrentará al Betis en el Santiago Bernabéu.

El entrenamiento madridista arrancó con activaciones individuales en el gimnasio. A continuación, los jugadores saltaron al campo y llevaron a cabo una activación grupal, rueda de pases y circuitos de centros y remates a portería. Para finalizar, disputaron partidos en dimensiones reducidas.

Las previsiones médicas en el Real Madrid permanecen invariables. Militao y Trent siguen con sus procesos de recuperación, pero están descartados para el Betis y para la Supercopa de España. En el club blanco no esperan su regreso en un medio plazo.

Dani Carvajal, por su parte, hizo trabajo en solitario y pelea para poder incorporarse al grupo cuanto antes e intentar llegar para entrar en la lista de convocados de la Supercopa de España la semana que viene.

El capitán madridista ha iniciado durante estas Navidades lo que se puede definir como operación Supercopa. Nadie debe llevarse a equívocos: va a ser complicado que pueda estar junto al resto de sus compañeros en Arabia Saudí, pero el capitán lo va a dar todo. Y, por ello, ha trabajado sin descanso durante estos días de vacaciones que Xabi Alonso ha dado a sus jugadores hasta este lunes, con el único objetivo de intentarlo. «Es la gran duda que tenemos, pero lo va a dar todo», aseguran en el vestuario del Real Madrid.

Conviene recordar que Carvajal se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha, la misma que se lesionó el año pasado. Tras el Clásico frente al Barcelona, el capitán sufrió molestias y, tras las pruebas médicas, se le detectó un cuerpo libre articular en la rodilla, lo que le obligó a pasar por el quirófano.

Carvajal no ha parado de trabajar desde que los servicios médicos del Real Madrid le dieron permiso. El capitán es vital en el vestuario, ya sea jugando o no. Pero su simple presencia ayuda a sus compañeros, ya que es la voz más autorizada de la caseta madridista. Y su ausencia, sin duda, ha pesado mucho en un vestuario que lo está pasando mal. Este martes, el Real Madrid completará un entrenamiento a puerta abierta para los socios en el estadio Alfredo Di Stéfano.