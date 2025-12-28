Mbappé finaliza su ‘tour’ por la Copa de África viendo el Costa de Marfil – Camerún

Kylian Mbappé apura sus vacaciones en Marruecos y ha aprovechado la disputa de la Copa de África para ver otro partido más. El jugador del Real Madrid ha aparecido en Marrakech para ver el encuentro que medía a Costa de Marfil ante Camerún. El delantero ha estado acompañado por su hermano Ethan, jugador del Lille, durante el encuentro que cerraba la segunda jornada de competición, con el último partido del domingo.

De esta forma, Mbappé se ha vuelto a dejar ver por el país norteafricano disfrutando de la pasión que tiene por el fútbol. El futbolista ya estuvo el pasado viernes en Rabat viendo a la selección anfitriona, en la que militan su amigo Achraf Hakimi y su compañero de equipo Brahim Díaz. De hecho, el madridista portaba la camiseta de Marruecos con el número 2, el que lleva el lateral del PSG, que es una auténtica estrella en su país.

El viernes pasado, Mbappé aparecía por sorpresa en el Marruecos-Mali, en el que los Leones del Atlas no pudieron pasar del empate a uno, con un gol de penalti marcado por Brahim Díaz al borde del descanso que fue igualado también desde los 11 metros. Dos días después se ha desplazado a Marrakech, donde se celebraba el partido entre Costa de Marfil y Camerún.

Si la razón por la que fue a ver el partido de Marruecos es más que evidente, por la relación que le une a Achraf, en esta ocasión también tiene un motivo el que haya ido a ver el duelo de Camerún. Allí ha acudido con su hermano Ethan. Y, es que, su padre Wilfrid es natural de la isla de Djebale, en Camerún. De hecho, con la selección camerunesa hubiera podido jugar el futbolista del Real Madrid, en caso de no haberlo hecho con Francia.

Mbappé y Tchouaméni en la Copa de África

Pero Kylian Mbappé no ha sido el único jugador del Real Madrid presente en el estadio de Marrakech. Otro de los que se ha dejado ver por el recinto en el que se celebraba el Costa de Marfil-Camerún ha sido Aurélien Tchouaméni. El mediocentro del conjunto blanco ha aparecido en la grada junto a otro internacional francés como es Jules Koundé.

Todo, antes de que ambos equipos se incorporen de nuevo al trabajo. Este lunes 29 de diciembre, el Real Madrid regresa a Valdebebas para ponerse a las órdenes de Xabi Alonso de nuevo, tras una semana de vacaciones navideñas. Los blancos se entrenarán a las 16:00 horas en la ciudad deportiva para preparar los primeros partidos del 2026. Caso similar al del Barcelona, que vuelve al trabajo este mismo lunes.