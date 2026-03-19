El provocativo cántico de la afición del Bayern al saber que jugarían contra el Real Madrid

El Bayern se postula como el próximo coco a batir del Real Madrid esta Champions. Después de superar el primer round ante el Manchester City con el cartel de menos favorito, los de Álvaro Arbeloa tendrán un reto aún más difícil que Guardiola. Al frente, y de nuevo la vuelta fuera de casa, el conjunto bávaro está siendo una apisonadora de equipos que no teme a nadie en Europa. Es por ello que no tiene miedo alguno de enfrentarse al conjunto blanco…y ya ha calentado la eliminatoria.

Ni el drama en la portería en el Allianz les impide ser una trituradora. Un balance de 10 goles en tan solo dos partidos contra el Atalanta sirvió para meter miedo en el cuerpo del Real Madrid. Y es que en Múnich se sienten muy superiores para pasar por encima al cuadro merengue y plantarse en semifinales. En la mente del Bayern aún se recuerda aquella Champions de 2024 en la que Joselu se puso la capa de héroe para quitarles el billete de la final. Dos años después se vuelven a ver las caras y la afición se acordó de Arbeloa y los suyos apenas terminó de golear al equipo italiano.

El Bayern vivió una fiesta en su estadio, celebrando el triunfo, conscientes de que son uno de los grandes favoritos al título de la mano de estrellas como Kane, Luis Díaz, Olise y compañía. Es más, se escucharon cánticos hacia el conjunto madridista: «Madrid, Madrid, nos cagamos en el Madrid». Todo ello mientras la plantilla bávara saltaba y cantaba con su afición.

Digamos que los fans del Bayern tienen ganas de enfrentarse al Madrid en cuartos: Al acabar el partido, han estado cantando “Madrid, Madrid, nos cagamos en el Madrid”. En este vídeo de @vcatalina96 lo podéis ver:pic.twitter.com/TaYCMmoKIX — Andrés Weiss (@andresweiss_) March 18, 2026

El Real Madrid tiene la medida cogida al Bayern

En los últimos 16 años, Real Madrid y Bayern se han enfrentado en Europa hasta en cinco ocasiones, todas ellas a doble partido. Un recuerdo positivo para los blancos, ya que han salido victoriosos en las cuatro últimas ocasiones. Desde aquellos penaltis fatídicos en Múnich con José Mourinho en el banquillo, los merengues han pasado siempre.

En la temporada 2013/14 lograron una eliminatoria histórica endosándole un balance de 5-0 a Pep Guardiola. En la 2016/17, Cristiano Ronaldo y los suyos sufrieron, pero lograron pasar en la prórroga. Un año más tarde, el Real Madrid también pasó por aprietos, pero avanzó a la final. En la Decimoquinta remontaron en el Bernabéu…y ahora otra vez buscarán repetir la hazaña en busca del repóker.