Oficial: Mourinho es nuevo entrenador del Real Madrid

Lo que era un secreto a voces ya es oficial. José Mourinho vuelve al Real Madrid. El club blanco ha oficializado este miércoles el fichaje del técnico portugués, que firma por las próximas tres temporadas después de que la entidad madridista abonara al Benfica los 15 millones de euros correspondientes a su cláusula de rescisión. El entrenador más mediático del fútbol mundial regresa al Santiago Bernabéu trece años después de su salida y lo hace con un objetivo muy claro: volver a liderar un proyecto ganador.

Han sido semanas de contactos, reuniones y negociaciones que finalmente han terminado con final feliz para todas las partes. Florentino Pérez estaba convencido de que el Real Madrid necesitaba una figura con experiencia, personalidad y capacidad para gestionar un vestuario que no ha terminado de estar a la altura en las dos últimas temporadas. Mourinho cumple todos esos requisitos. También tenía claro que había llegado el momento de regresar al lugar donde vivió algunos de los años más intensos de su carrera.

La operación no ha sido sencilla. El Benfica no estaba dispuesto a facilitar la salida de su entrenador y remitió al Real Madrid a los 15 millones de euros fijados en la cláusula de rescisión. El club blanco aceptó las condiciones y ejecutó el pago para cerrar una incorporación que considera estratégica de cara al futuro inmediato. Mourinho ya es oficialmente el nuevo entrenador madridista. De hecho, lo lleva siendo desde hace varios días, pero el periodo electoral lo ha ralentizado todo.

Un cambio de estilo

Su llegada supone un cambio importante en el banquillo y también en la idea futbolística del equipo. Porque sí, aunque durante años se ha intentado presentar a Mourinho como un técnico exclusivamente defensivo, la realidad es bastante diferente. Al portugués le gustan los equipos agresivos, verticales y capaces de castigar cualquier error del rival. Quiere intensidad, ritmo alto y transiciones rápidas. Sus jugadores deben atacar con decisión y llegar al área rival en pocos toques.

Eso sí, existe una condición innegociable para Mourinho: el equilibrio. Ninguno de sus equipos ha triunfado sin una estructura sólida detrás. El nuevo entrenador del Real Madrid entiende el fútbol desde el orden colectivo y la disciplina táctica. De hecho, sus dos primeros fichajes son Konaté, un central, y Dumfries, un lateral derecho. A partir de ahí, concede libertad a los jugadores diferenciales para marcar la diferencia en los últimos metros. Una filosofía que encaja perfectamente con una plantilla plagada de talento ofensivo.

El regreso del portugués también obliga a mirar al pasado. Porque la primera etapa de Mourinho en el Real Madrid cambió la historia reciente del club. Cuando aterrizó en el verano de 2010, el conjunto blanco acumulaba años de frustraciones europeas y veía cómo el Barcelona de Guardiola dominaba el fútbol mundial. Su misión era devolver la competitividad a una plantilla que había perdido la costumbre de pelear por todo. Y lo consiguió.

Durante tres temporadas, Mourinho transformó al Real Madrid en una máquina competitiva. Ganó una Copa del Rey, una Supercopa de España y, sobre todo, una Liga histórica en la temporada 2011-12. Aquel equipo alcanzó los 100 puntos y marcó 121 goles, registros que marcaron una época. Cristiano Ronaldo, Benzema, Özil, Di María, Marcelo, Ramos, Pepe o Xabi Alonso formaron parte de una plantilla que todavía hoy ocupa un lugar privilegiado en la memoria del madridismo.

Además, el portugués devolvió al Real Madrid a las semifinales de la Champions. El club blanco alcanzó tres consecutivas bajo su mando y sentó las bases de la dinastía europea que años después conquistaría cinco Copas de Europa en menos de una década. Muchos dentro del madridismo consideran que Mourinho fue el arquitecto de aquella reconstrucción.

Ahora regresa para escribir un nuevo capítulo. Con más experiencia, más títulos y la misma personalidad que le convirtió en una de las figuras más influyentes del fútbol moderno. El Real Madrid vuelve a abrirle las puertas del Bernabéu y Mourinho vuelve a asumir el reto más exigente de todos. La segunda era del portugués ya ha comenzado.