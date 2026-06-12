La trampa que el Barcelona quiere tender al Real Madrid con Víctor Muñoz

Víctor Muñoz se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado. Su espectacular temporada en Osasuna no ha pasado desapercibida para nadie y varios clubes europeos siguen muy de cerca la evolución del atacante catalán. Sin embargo, en Valdebebas hay una operación que ha encendido todas las alarmas. El Newcastle se ha lanzado a por el ex canterano madridista y está dispuesto a poner sobre la mesa los 40 millones de euros de su cláusula de rescisión. Un movimiento que, lejos de convencer al Real Madrid de que responde únicamente a motivos deportivos, genera una enorme desconfianza.

En el club blanco sospechan que detrás del interés de las urracas podría encontrarse el Barcelona. La entidad madridista no descarta que el Newcastle actúe como puente para que Víctor Muñoz termine vistiendo de azulgrana dentro de un año. Una posibilidad que cada vez cobra más fuerza en los despachos de Valdebebas y que estaría relacionada con otra de las grandes operaciones del verano.

Y es que el Barcelona acaba de cerrar la incorporación de Antony Gordon por una cantidad cercana a los 80 millones de euros. En el Real Madrid creen que el acuerdo podría esconder algo más que el simple traspaso del internacional inglés. La teoría que manejan es que existiría un entendimiento entre ambas entidades para facilitar la llegada de Víctor Muñoz al Camp Nou después de una temporada en la Premier League.

El cambio de agencia alimenta las sospechas

Hay otro factor que no ha pasado desapercibido en Valdebebas. Hace apenas unos meses, Víctor Muñoz decidió cambiar de representación. El futbolista abandonó Wasserman para incorporarse a Niagara Sports Company, la agencia dirigida por Juanma López.

Se trata de un movimiento que en el Real Madrid observan con atención, ya que Juanma López mantiene una excelente relación con Joan Laporta y con la actual dirección deportiva del Barcelona. Evidentemente, nadie puede demostrar que exista una operación diseñada para acabar llevando al jugador al conjunto azulgrana, pero la suma de acontecimientos ha provocado que las sospechas sean cada vez mayores.

Un futbolista que el Madrid sigue controlando

Víctor Muñoz conoce perfectamente ambos mundos. Pasó tres temporadas en La Masía durante su etapa formativa, aunque fue en Valdebebas donde terminó de desarrollarse como futbolista. El Real Madrid apostó decididamente por él y el pasado verano alcanzó un acuerdo con Osasuna para vender el 50% de sus derechos por cinco millones de euros, además de otro millón en variables que cumplieron.

No obstante, los blancos se reservaron una posición privilegiada en la operación. El club mantiene una cláusula de recompra durante tres temporadas y este mismo verano podría recuperarlo por apenas ocho millones de euros.

Inicialmente, el plan era dejar que siguiera creciendo una campaña más en Pamplona antes de tomar una decisión definitiva. Sin embargo, la irrupción del extremo ha acelerado todos los plazos. En Osasuna asumen que será muy difícil retenerle si llega una oferta cercana a los 40 millones de euros.

Desde un punto de vista económico, el Real Madrid saldría beneficiado, ya que recibiría automáticamente la mitad del importe del traspaso gracias al porcentaje que conserva sobre el jugador. Sin embargo, en Valdebebas el debate va mucho más allá del dinero. La preocupación real es perder el control de un futbolista al que consideran preparado para dar el salto definitivo a la élite y que, además, podría acabar reforzando a uno de sus grandes rivales. Un escenario que en el club blanco observan con creciente inquietud.