Osasuna reabre el futuro de Víctor Muñoz y el Real Madrid: «El fútbol da muchas vueltas»

Víctor Muñoz es uno de los futbolistas revelación de esta temporada. El extremo de 22 años se marchó traspasado el verano pasado del Real Madrid en busca de minutos y en el Osasuna ha explotado para convertirse en toda una perla atractiva en el mercado. Un estado de forma que reabrió el debate acerca de su posible vuelta al Santiago Bernabéu la próxima temporada. Sobre dicha posibilidad ha hablado el club navarro, confirmando la cláusula que tiene el jugador.

El Real Madrid tiene el 50% de los derechos de Víctor Muñoz y podría ejercer su opción de recompra este mismo verano, aunque el posible interés del Barcelona hace que su futuro sea toda una incógnita. Ha marcado seis goles y cinco asistencias esta temporada y se ve preparado para ir a un equipo grande para seguir creciendo. El director deportivo del Osasuna, Braulio Vázquez, explicó en la previa del partido ante el Athletic: «El punto del asunto es que el Real Madrid tiene tres años de una recompra que ya está pactada», apuntó.

«Ahora estamos disfrutando de él. El fútbol da muchas vueltas. Cuando vino hace siete meses, nadie esperaba que fuese convocado con la Selección. Vamos a disfrutar de él hasta final de temporada y luego ya veremos qué pasa. Mucha gente reprochaba que apostásemos por un jugador tan joven y con tan pocos minutos en Primera. Ahora nos preguntan por qué no lo compramos al 100%. Es complicado. Nosotros aceptamos las normas que había impuesto el Real Madrid, encantados. Víctor Muñoz acertó de pleno y nosotros también», concluyó Braulio.

Aún restan seis jornadas para que concluya la temporada y Víctor Muñoz aún no tiene definido su futuro. Por el momento, el Osasuna sueña con retenerle un año más, pero todo dependerá de los planes que tenga el Real Madrid con él.