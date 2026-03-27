El Barça enreda con el futuro de Víctor Muñoz

Víctor Muñoz es uno de los nombres del momento. El extremo izquierdo de Osasuna está completando un temporadón en El Sadar, el mismo que le ha valido para que el seleccionador nacional Luis de la Fuente le tenga en cuenta e incluya en esta última lista de cara al último parón internacional antes del Mundial 2026. El futbolista, propiedad a medias entre Real Madrid y el club rojillo, está tentando ahora por el Barça, que enreda en su futuro.

El valor de mercado de Víctor Muñoz ha subido como la espuma en los últimos meses. Este verano firmó por Osasuna por 5 millones de euros tras debutar con el Real Madrid el pasado año. Los blancos se guardaron tanto el 50% de sus derechos como una opción de recompra asequible por lo que tienen en estos momentos todo el poder sobre el futuro del futbolista, con la sartén bien agarrada por el mango.

En lo que va de temporada es un titularísimo en Osasuna, con 31 partidos disputados, seis goles y cinco asistencias que le han colocado como uno de los que más aporta del campeonato. Su velocidad punta es su principal aval, capaz de aparecer con frecuencia al espacio, desbordar y romper líneas para generar oportunidades a su equipo.

Es por ello por lo que Víctor Muñoz está siendo seguido por los grandes clubes de Europa, en el radar ante oportunidades que aparezcan en el mercado por él. Uno de ellos es el Barça que, tal y como apuntan en El Chiringuito, está en el radar de Deco desde hace tiempo, como una opción preferente dado su pasado en las categorías inferiores, donde estuvo hasta 2017, justo antes de firmar por el Damm y más tarde por La Fábrica madridista.

«Tiene pasado culé, formó parte de la cantera del Barça, tiene pasado madridista, de hecho la temporada pasada jugó con el Madrid en Montjuic contra el FC Barcelona y está jugando en la Liga Española y acaba de ser seleccionado por Luis de la Fuente», informaban en El Chiringuito antes de dar el nombre de Víctor Muñoz que, «gusta y mucho al FC Barcelona» pero que no está en el mejor escenario para ellos: «Se encuentra en una situación contractual compleja».

El jugador está siendo tentado por otros clubes de pedigrí, entre ellos equipos de la Premier League de los que sobra mencionar su capacidad económica. En cualquier caso, sea cuál sea el interés, ya sea el Barça o cualquier otro club, el futuro de Víctor Muñoz depende principalmente de la decisión que tiene en sus manos el Real Madrid, con una opción de recompra que puede ejecutar este verano para recuperar al futbolista, ya sea porque entre en sus planes deportivos o para tener el control de una negociación este verano.

«Le guarda un gran cariño al FC Barcelona y encaja muy bien en lo que quiere el Barça para un extremo que puede jugar, que puede darle descanso a Raphinha, que puede ser importante», señalan desde El Chiringuito sobre ese interés del Barça por Víctor Muñoz y la posición de éste «que va a intentar analizar cómo afronta esta operación». «Hay primeras sensaciones, son positivas, pero como digo, a nivel contractual es un tema complicado por el pasado y por el presente del jugador», sentencian.