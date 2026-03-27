Raphinha hace saltar las alarmas en Barcelona: podría tener una lesión muscular

El Barcelona tiembla por Raphinha. El jugador brasileño ha hecho saltar las alarmas en el Camp Nou después de ser sustituido en el descanso del amistoso disputado entre Brasil y Francia por una presunta lesión muscular. Carlo Ancelotti confirmó en la rueda de prensa posterior al encuentro que «le molestó un poco el músculo». En las próximas horas se le harán pruebas para determinar si hay lesión y el tiempo de baja.

Brasil perdió (1-2) en el amistoso disputado en el Gillette Stadium en Foxborough de Massachusetts, pero la noticia negativa del encuentro fue la posible lesión de Raphinha. El jugador del Barcelona, que fue titular en el once de Carlo Ancelotti, tuvo que abandonar el partido en el descanso después de haber sufrido durante los primeros 45 minutos molestias en el muslo de su pierna derecha, la misma que le obligó a parar unas semanas tras lesionarse contra el Elche.

Carlo Ancelotti confirmó los temores en la rueda de prensa posterior al partido, cuando fue cuestionado por el estado de salud del jugador del Barcelona. «Le molestó un poco el músculo al final del primer tiempo», dijo ante los periodistas sobre el estado del atacante. Este viernes se le harán las pruebas correspondientes para descartar o confirmar una lesión muscular y todo hace indicar que acto seguido pondrá rumbo a Barcelona para evitar un posible problema mayor.

Raphinha y el riesgo de lesión

En Barcelona cruzan los dedos ante el temor a que Raphinha tenga una lesión muscular en el muslo de la pierna derecha, la misma que le obligó a parar durante tres encuentros tras lesionarse en la primera mitad del último encuentro contra el Elche en Liga. Esto le hizo perderse el duelo contra el Albacete en Copa del Rey, Mallorca en Liga y la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, en un duelo en el que al conjunto culé se le fue la eliminatoria tras caer goleado (4-0).

El historial clínico de Raphinha no invita al optimismo ante el tourmalet que se le viene al Barcelona durante este mes de abril, donde visitará al Atlético en Liga EA Sports y acto seguido jugará ante el cuadro rojiblanco la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League. El duelo de ida se disputará el 8 de abril en el Camp Nou y la vuelta el 14 del mismo mes en el Metropolitano.