Mbappé marca un golazo y le gana la partida a Vinicius en el Brasil-Francia

Kylian Mbappé le ganó la partida a Vinicius en el partido amistoso entre las dos selecciones de los delanteros del Real Madrid, en el que Francia se impuso por 1-2 en Massachusetts. El máximo goleador del equipo blanco adelantó a la selección francesa con un golazo de vaselina que culminó una gran acción individual a la carrera y Hugo Ekitiké hizo el segundo antes de que Bremer recortase distancias para la canarinha en el 78′. Upamecano fue expulsado en la segunda parte y el combinado galo jugó 35 minutos con un hombre menos.

El Brasil-Francia era una cita de renombre, de esas que podrían repetirse en una fase avanzada del próximo Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Una de sus sedes es el Gillette Stadium, donde este jueves tenía lugar un Mbappé-Vinicius que cayó del lado francés. El ’10’ madridista fue el mejor de su selección antes de que Didier Deschamps le sustituyera en el 66′ para dosificarle tras sus problemas en la rodilla.

Carlo Ancelotti sí mantuvo a Vinicius sobre el verde durante los 90 minutos (más siete de alargue), pero el brasileño estuvo bastante apagado después de una racha brutal con el Real Madrid. El delantero jugó solo en punta y falló un mano a mano en la última jugada tras apenas realizar un remate que no fue a puerta. En Francia, Aurélien Tchouaméni fue titular y jugó 58′, mientras que Eduardo Camavinga ni se vistió.