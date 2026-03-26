El madridismo sonríe: Mbappé y Hugo González intercambian camisetas en Boston antes del Brasil-Francia

El madridismo sonríe con una de las imágenes más especiales en lo que va de año. Dos referentes del Real Madrid se encontraron este jueves en Massachusetts antes del amistoso de más renombre en este parón de selecciones. Hablamos de Kylian Mbappé, estrella del equipo blanco de fútbol, y Hugo González, jugador de los Boston Celtics en la NBA y canterano madridista.

Ambos intercambiaron camisetas de los Celtics y del Real Madrid con sus firmas en el hotel de concentración de Francia en Boston, donde se medirá a la Brasil de Vinicius y Carlo Ancelotti a las 21:00 horas. «Para mi bro (hermano) González. Te deseo lo mejor», fueron las palabras que dedicó Mbappé a Hugo en la camiseta blanca con el dorsal número 10 y su apellido.

El mensaje del alero español hacia el delantero francés fue el siguiente: «Para el mejor del mundo con cariño». La admiración entre ambos es mutua, además de por triunfar en sus respectivos deportivos, porque compartieron una temporada en Valdebebas. Mbappé llegó al Real Madrid en la 2024-25, el último curso de Hugo González en el primer equipo de baloncesto.

El canterano blanco fue elegido en la vigesimoctava posición del draft por los Celtics y desde el primer momento se hizo un hueco en la histórica franquicia de la NBA. Mbappé, fiel seguidor del campeonato estadounidense, reconoció el increíble impacto de Hugo en Estados Unidos y así se lo transmitió en el encuentro que ha tenido lugar este jueves antes del partido amistoso entre Brasil y Francia.

Mbappé y Hugo González, puro madridismo

Hugo González es uno de los mejores embajadores que tiene ahora mismo la marca Real Madrid. La estrella del baloncesto español lució el pasado domingo de madrugada una chaqueta del club blanco en el TD Garden antes de un encuentro de los Celtics después de que los de Álvaro Arbeloa ganasen el derbi al Atlético en fútbol y su ex equipo hiciese lo propio en el Clásico de la Liga Endesa ante el Barcelona.

El alero también coincidió con Carlos Henrique Casemiro, leyenda madridista y ganador de cinco Champions con el Real Madrid. El internacional brasileño también recibió una camiseta de los Celtics de Hugo y este una elástica de la canarinha con el ‘5’ del aún centrocampista del Manchester United.