La visita más especial: Hugo González apoya a sus ex compañeros del Madrid durante el parón de la NBA

Es el hombre, o el joven, del momento y ha sido el protagonista de una de las visitas más especiales de esta temporada en el Real Madrid. Si el equipo de baloncesto recibió hace pocas semanas al legendario Arvydas Sabonis, este martes ha hecho lo mismo con Hugo González, quien hace ocho meses fichó por los Boston Celtics y, a sus 20 años, está brillando en sus primeros meses en la NBA.

El canterano madridista regresó recientemente a España aprovechando el parón de la NBA por la celebración del All Star el pasado fin de semana y este martes este periódico pudo verle en el pabellón de la ciudad deportiva de Valdebebas. Hugo González fue a visitar a algunos de sus ex compañeros y a conocer a las caras nuevas que desde agosto intentan llenar su vacío.

El alero de 1,98 metros está destacando en la temporada de su debut con los Celtics, proclamándose uno de los mejores rookies del año. De hecho, hace pocas semanas recibió la visita del seleccionador de España, Chus Mateo, y la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, que fueron a ver uno de sus partidos en la NBA y a darle toda su confianza de cara al futuro no muy lejano.

Pero Hugo, por la compresión del calendario, aún no había regresado a su Madrid natal, ni tampoco a la que fue su casa durante toda su adolescencia. Hasta este martes, día en el que se reencontró con ex compañeros de vestuario como Mario Hezonja, Facundo Campazzo, Edy Tavares, Gaby Deck, Usman Garuba, Andrés Feliz, Sergio Llull o Alberto Abalde y, ya desde otro prisma, también Sergio Rodríguez y Rudy Fernández.

Se mantiene el vínculo con Hugo González

Todos siguen atentamente sus pasos en Estados Unidos y ahora se apoyan mutuamente de cara a los próximos retos, como es la Copa del Rey de esta semana, en la que el Real Madrid buscará ganar su primer título esta temporada. Recientemente, uno de sus ex compañeros que ya no están en el equipo blanco, Dzanan Musa, contó a OKDIARIO una anécdota con Hugo González, al que vio conectarse a clases online con su colegio antes de un importante encuentro frente al Panathinaikos en la Euroliga.