Dzanan Musa: «El Real Madrid es un animal y si no estás al 200% no vas a jugar»

Este jueves a las 17:00 (hora española) tendrá lugar uno de los reencuentros más esperados de la temporada en el baloncesto europeo. Dzanan Musa (1999, Bihac, Bosnia) jugará contra el Real Madrid por primera vez desde que fichó por el Dubai Basketball el pasado verano y antes de esta cita tan especial para él atiende a este periódico durante un encuentro virtual con un reducido grupo de periodistas. El alero bosnio repasa su pasado como madridista, cuenta las interioridades de los largos viajes en avión desde Emiratos Árabes y muestra la admiración por sus ex compañeros y amigos.

OKDIARIO preguntó a Musa por el consejo que le daría a su entrenador, Jurica Golemac, sobre cómo ‘meter mano’ al Real Madrid, independientemente de que el bosnio entrenase a las órdenes de Chus Mateo y no de Sergio Scariolo, y también si considera que el club blanco cubrió adecuadamente su ausencia, ya que era clave en el rol de tirador: «No es fácil cuando tienes muchos jugadores nuevos, nuevo entrenador… El Real Madrid es siempre el Real Madrid. Va a estar la Final Four o si no luchando por ella».

«Y otra cosa sobre los jugadores: el Real Madrid es un animal grande, si no estás cada día al 200% en los entrenamientos, sin lesiones y todo bien no vas a jugar. Hay tantos jugadores buenos que no es fácil», afirma, y da nombres para ejemplificar la dificultad de triunfar en el equipo blanco: «Krämer es un jugador increíble, Procida lo mismo, pero también tienes a Mario (Hezonja), Abalde, Sergio (Llull), Facu (Campazzo), Maledon, Andrés Feliz… Por ejemplo Feliz está jugando y después no. En otros equipos puede ser el base titular».

La anécdota de Musa con Hugo González

Este periódico también quiso preguntarle si está siguiendo el increíble desempeño de su ex compañero Hugo González en la NBA. Musa desvela una divertida anécdota con el canterano madridista: «Ese tiro del otro día contra Miami, que era en la prórroga… Hugo tiene un talentazo, una personalidad muy buena. Antes de un partido grandísimo contra el Panathinaikos, estábamos preparándonos y él estaba con el colegio en el Zoom (aplicación de videoconferencias) haciendo un test. Para mí era increíble: tienes todo, estás en el Real Madrid y tienes esa personalidad que quieres estar en el colegio, terminar esa etapa de tu vida, cuando no lo necesitas. Él quería. Es un tío grande al que le deseo todo lo mejor y voy a ser su fan».

Musa destaca las comodidades que les ofrece la alta inversión del Dubai a todos los niveles, también en infraestructura y transporte: «Echo de menos muchas cosas de Madrid, pero aquí estoy muy feliz. Dubái es una ciudad muy buena, que tiene muchas oportunidades. Este club tiene un potencial grande para estar en el top de los equipos de Euroliga. Una cosa negativa son los viajes largos, pero tenemos un avión que es muy bueno».

Y los viajes, más pesados en la fase regular más larga de la historia (38 partidos), se le hacen más llevaderos en un avión equipado con todo lujo de detalles. «Para nosotros es terrible», contesta al ser cuestionado por la avalancha de dobles jornadas. «Son cuatro, cinco o seis horas… Es terrible, pero como digo tenemos un staff increíble, un avión espectacular. No es fácil viajar tantas horas, pero con estas cosas en el club es más fácil», asegura, repasando su pasado en España.

«Real Madrid y Barça tienen el mismo calendario, pero puedes ir a Valencia y después Vitoria y estás en casa en dos horas. Nosotros si vamos a París o Barcelona luego son siete horas de vuelta a casa. No estamos aquí para viajar, sino para jugar al baloncesto. Tenemos staff y dinero para hacerlo. Tenemos camas en el avión, hay como 20. Jugamos a las cartas muchas horas y cuando quieres dormir puedes hacerlo con calma».

Su objetivo en Dubái…

El alero tiene claro cuál es el objetivo del Dubai en su primera aparición en la Euroliga: «Luchamos cada día. No es fácil el primer año contra todos los equipos con mucha historia, pero estamos bien, contentos y tenemos potencial para entrar entre los 10 primeros a final de temporada. Nuestro plan es estar en el top 10 y ganar la liga adriática (ABA, en la que compiten contra serbios y griegos)».

A día de hoy el Dubai es decimotercero en la Euroliga (11 victorias y 14 derrotas) y recibirá al Real Madrid tras imponerse a todo un Olympiacos y en la ABA lidera el grupo A con pleno de triunfos (15) por delante del Partizán de Belgrado. «No va a ser fácil. Si no tenemos mala suerte con las lesiones como hasta ahora, que vuelve uno y se lesionan tres… El objetivo es real. No es fácil mantener los roles ni para el entrenador ni para nosotros los roles», dice.

El bosnio respondió a la pregunta de cuándo esperan desde el propio club emiratí estar luchando por llegar a Final Four de Euroliga. Repite que en este primer año esperan entrar en el top 10, lo que le daría acceso al play in y se jugarían meterse en cuartos de final y «en el segundo año» van a «intentar estar seguro» entre los cuatro aspirantes al título. «Es nuestro plan porque somos nuevos, nuevo equipo con nuevos jugadores. Vamos a ver qué nos falta este año e intentar que estas piezas lleguen el año que viene. Con todo esto tenemos potencial para llegar hasta el final», adelanta.

Musa se sincera ante la prensa española al hablar de la lesión más larga y dura de su carrera en el baloncesto: «Al principio mi objetivo era estar dos o tres semanas fuera. Imagínate después, tres meses y medio. Muy duro, con la familia en casa. Nunca he visto el baloncesto desde atrás, en el banquillo. Fue un tiempo muy duro para mí porque en mi carrera la única lesión grave que había tenido fue una de tráquea y un mes. Tres meses y medio… Fue muy duro, pero estoy de vuelta y muy feliz de estar en cancha con mis compañeros.

… y el Madrid

Y, por supuesto, Musa esperaba el reencuentro con el Real Madrid de este jueves en el Coca Cola Arena: «Muchas emociones, de verdad. Fue siempre mi segunda casa junto a Lugo (por su pasado en el Breogán). Nunca es fácil jugar contra tus amigos y compañeros, pero es baloncesto, un negocio. Tenemos que hacerlo lo mejor posible en la cancha e intentar ganar, pero no es fácil jugar contra la camiseta blanca y más si no la llevo yo. Ahora estoy en Dubái, es mi familia ahora y voy a luchar hasta el final».

Musa recuerda su aparente gran relación con Hezonja, habla de su momento de forma y no se olvida del resto: «Su temporada es muy buena, al principio no es fácil con un nuevo entrenador, pero el Real Madrid, Mario, Edy (Tavares), Facu (Campazzo), Sergio (Llull)… Calidad en nivel máximo, es fácil para ellos adaptarse a Sergio (Scariolo), que es un entrenador grande en el mundo, no sólo en Europa. Yo veo todos los partidos del Madrid en Euroliga y ACB y la temporada está siendo muy buena. No es fácil ganar en ACB con tantos partidos, pero están haciendo muy buen trabajo».

El bosnio señala que su etapa de tres temporadas en Madrid fue «muy buena». «Ganamos muchos títulos, seis en tres años. Estoy hablando de Madrid con muchas emociones, porque fue mi segunda Euroliga, pero la primera en la que participé. Era muy especial con Sergio (Llull), Rudy (Fernández) y Chacho (Rodríguez). Tenemos muy buena relación, en especial con los dos últimos, hemos hablado muchas veces después. Vamos a ver cómo jugamos unos contra otros», añade.

«Mi mujer y yo hemos hablado de comprar una casa en Madrid, nos gusta muchísimo la ciudad. Otra cosa que hemos hablado Edy y yo muchas veces, es que me echa de menos y yo a él también, somos muy buenos amigos. Ahora sólo pienso en el Dubai y nunca sabes qué va a pasar en tu vida, pero intentaré estar aquí mucho tiempo, seguro», aseguró.

Se le insistió a Dzanan por cómo se produjo su salida paso a paso y desveló conversaciones con el Chacho incluso cuando ya había firmado con el Dubai: «Hablé con Juan Carlos Sánchez antes de todo, muchas veces, pero nunca llegamos a un acuerdo. Cuando fiché por el Dubai me llamó el Chacho, por si podíamos hablar para arreglarlo. Estuvo en Dubái en ese tiempo y no tuvimos la oportunidad de hacer un contrato nuevo con esta estructura. Tengo mucho respeto por Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros y me dieron las gracias por todo lo que hicimos juntos».

«Chus Mateo es un gran tío»

Musa, al hablar de su pasado blanco, también explica su ligero cambio de rol: «Cuando llegas a otro equipo quieres implementar cosas del Real Madrid, ese ADN de ganador, quieres ganar títulos, hablar con tus compañeros, ser líder, no sólo en estadística, estar volcado… Y eso estoy haciendo porque he estado lesionado tres meses y medio y ahora les digo cosas que hicimos y que luego nos sirvieron para ganar títulos. Quiero ayudarme a mí mismo, a los jugadores y al staff porque me han preguntado muchas veces cómo lo hace el Real Madrid. Cada equipo quiere ser como el Real Madrid».

El alero también tiene palabras hacia su ex entrenador, el ahora seleccionador de España: «No sólo un mensaje, Chus es un gran tío y hablamos hace un mes. Me preguntó por mi lesión, por mi familia… Ahora tiene una posición increíble, es el entrenador de una selección top 3 en el mundo. Le deseo lo mejor».

Musa también fue preguntado por la futura llegada de la NBA a Europa y puso por los aires a la Euroliga: «Creo que la Euroliga es número uno. Es la mejor competición del mundo porque tienes tantos equipos similares que cualquiera le puede ganar a cualquiera. La NBA llegará a Europa seguro, pero cuándo y cómo no lo sé. No me toca a mí hablar de esas cosas».

Por último, Musa se mojó sobre los componentes de la próxima Final Four en Atenas: «No puedo responder sin el Dubai porque sabes como soy yo (bromea). Dubai, Real Madrid y los dos griegos. Esa es mi opinión».