Scariolo y el cambio de CEO en la Euroliga: «Esperamos un punto de encuentro y no un enfrentamiento»

Sergio Scariolo habló del cambio de CEO en la Euroliga en la previa del partido de la jornada 26 de la Euroliga contra el Panathinaikos. El entrenador del Real Madrid, que también fue preguntado por la situación del club griego después de la tremenda rajada de su presidente, Dimitris Giannakopoulos, mantuvo el discurso que aboga por la unión entre la actual competición y la NBA con su llegada a Europa.

El italiano indicó que la llegada de Chus Bueno al cargo habilitará un «diálogo activo» con los equipos y que evitará «un enfrentamiento». «Independientemente de su entrada todos esperamos un diálogo más activo y dispuesto a encontrar un punto de encuentro y no un enfrentamiento. Personalmente, igual estoy un poco condicionado por la amistad personal que me une a él. Tengo una grandísima consideración y estima hacia él», añadió.

«Me parece como profesional y como persona el tío adecuado en el momento adecuado. También, no nos engañemos, la tarea es de las grandes y duras. Así que yo confío. No creo que Paulius Motiejunas fuera el problema, pero a veces un enfoque diferente por parte de una persona diferente que tenga relaciones personales más profundas y mejores con las distintas partes puede ayudar por supuesto y esperemos que así sea», zanjó, recordando también la salida del anterior CEO.

Scariolo y el incendio en el Panathinaikos

Y en referencia a las incendiarias palabras de Giannakopoulos, que pidió abiertamente la dimisión de los jugadores y Ergin Ataman, entrenador del Panathinaikos, a quien visitan este martes en el OAKA Arena (20:15 horas), Scariolo dijo que «son cuestiones internas de otro club». «La capacidad de saber actuar en caliente es lo que marca la diferencia, pero no es mi tarea meterme en ello y creo que un desahogo tras una derrota como a veces pasa no le daría más peso de lo que se agota en media hora», comentó.