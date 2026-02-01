La unidad B de Scariolo se reivindica en la paliza del Real Madrid al Zaragoza

El Real Madrid, o mejor dicho, su unidad B con Gabriele Procida o Alex Len como jugadores más destacados, aplastó al Zaragoza en el partido de la jornada 18 de la Liga Endesa disputado este domingo en el Movistar Arena (99-78). Los de Sergio Scariolo afianzaron su liderato con su decimosexta victoria en el campeonato y siguen aventajando en dos triunfos al Valencia Basket.

Procida fue el mejor de los blancos y también su máximo anotador con 18 puntos (tres triples y 6/8 en tiros de campo), cinco rebotes, una asistencia y 24 de valoración, es decir, su actuación más brillante desde que llegó el pasado verano al Real Madrid. Igual que Len. El ucraniano firmó 15 encestes, con siete capturas, una asistencia y ¡siete tapones! para sellar 23 créditos.

Un Real Madrid sin Edy Tavares ni Trey Lyles, a los que dio descanso Scariolo, ni Théo Maledon, por lesión, salió a morder desde el inicio, pero se encontró con un gran Zaragoza que no se lo puso nada fácil. Los blancos encontraron la manera de atacar al aro con los pases filtrados de Facundo Campazzo a Len para contrarrestar el buen porcentaje de tiros acertados del cuadro aragonés (8/15 en el primer cuarto), pero ni los ocho puntos de Chuma Okeke evitaron que los de Jesús Ramírez se llevasen la primera manga por la mínima (21-22).

Las opciones de un Zaragoza que aguantó vivo al descanso (45-41) se empezaron a diluir cuando el Real Madrid comenzó a enchufar triples en el segundo cuarto. Hasta cuatro hombres anotaron de tres en dicho tramo, con Procida y Sergio Llull como desatascadores en ataque. La salida del italiano, prácticamente inédito en la rotación de Scariolo en la Euroliga, fue fulgurante.

Procida y Len se desatan

Procida anotó ocho puntos con dos triples en el segundo parcial y registró 11 créditos de valoración en esos 10 minutos. Campazzo, Andrés Feliz también aportaron de tres y Len trataba de hacer de Tavares con sus mates y generando faltas. El Real Madrid igualó fuerzas desde el acierto (9/19 en tiros) y se autoexigía a mejorar en defensa para conseguir despegarse de un Zaragoza comandado por Miguel González, invitado por Chus Mateo a su primera lista con España, y Khalifa Koumadje.

El Real Madrid ganó más terreno en el tercer cuarto con la fuerza de Len y Gaby Deck y Mario Hezonja, homenajeado en la previa por su MVP del mes de enero en la ACB, Llull y Feliz agrandaron la ventaja con sucesivas canastas. El capitán madridista anotó 15 puntos con 3/8 en triples y fue clave para los de Scariolo.

Con el 65-55, los blancos siguieron abriendo brecha con otro amplísimo final en el último parcial para acabar ganando de más de 20 puntos. 10 minutos de disfrute en el Movistar Arena, que también pudo disfrutar de David Krämer e Izan Almansa.