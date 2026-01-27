El Real Madrid cae en un partido de locura en París después de un mes sin perder en la Euroliga

El Real Madrid cayó en un partido de locura en el Adidas Arena contra el París Basketball, un equipo que pese a su mala situación clasificatoria (decimoctavo de la Euroliga hasta este martes) defendió hasta la victoria su rocambolesco estilo de juego. Su extrañeza la encarna Nadir Hifi, el mejor de los parisinos con 21 puntos, cuatro triples y 17 de valoración junto a Amath M’baye (16 encestes y 17 créditos).

El equipo blanco volvió a perder después de un mes sin conocer la derrota en la competición europea, 30 días en los que tumbó a Asvel, Maccabi, Barcelona, Milán y Mónaco para terminar sucumbiendo en la noche que podía ponerse líder provisionalmente debido al adelantamiento de su choque de la jornada 25 por la acumulación de eventos en el pabellón parisino.

Pese a la derrota, mención para Andrés Feliz, que rubricó la mejor actuación de su carrera en la Euroliga con 18 puntos, tres rebotes y tres asistencias (16 de valoración) y a Trey Lyles, que pese a seguir flojeando en defensa lo maquilla con su facilidad para anotar (máximo anotador con 21 puntos). Mario Hezonja también apareció siempre que el equipo le necesitaba en defensa (siete rebotes) y aportó mucho en ataque con 16 encestes (19 de valoración).

Suena contradictorio, pero la salida del eléctrico Hifi desde el banquillo fue la causa de un inicio de partido pausado debido a la comprobación de una falta de tiro cometida por Facundo Campazzo. París se topaba continuamente con un inmenso Edy Tavares, mientras que el Real Madrid no hallaba la fluidez ofensiva hasta que Alberto Abalde y Chuma Okeke con dos triples liberados quitaron el corcho de la botella. El duelo en el Adidas Arena se animó.

París golpea desde el inicio al Real Madrid

Y lo hizo con más ritmo que puntos en un carrusel de tiros que se inclinó del lado parisino con aciertos de Cavaliere, Hifi, Faye, Robinson y M’baye. Feliz y Lyles evitaron que la máxima de París se fuera a más de seis dígitos al final del primer cuarto (24-18). Los de Francesco Tabellini aprovecharon con su velocidad la ausencia de Tavares para penetrar al aro y sacaron tajada con un parcial de 27-19 en los minutos sin Edy en la primera parte.

El Real Madrid se atascó con el quinteto suplente en el que sólo Lyles y Sergio Llull, con un triple después de cuatro intentos, anotaban y Sergio Scariolo sacrificó a Feliz para buscar agilizar el juego con Campazzo. Aunque el gran problema estaban siendo los rebotes ofensivos que convertía en puntos París y que los blancos se quedaban a un palmo de capturar la mayoría. Eso, y las pérdidas durante todo el encuentro (17 en total por 10 de su rival).

Los blancos apretaron los dientes, pero M’baye con cinco puntos seguidos recuperó la máxima de nueve para París (45-36). El jugador de 36 años y 2,06 metros era el líder de los locales, firmando 12 encestes sin fallo (con dos triples) en la primera parte. Robinson y Rhoden frenaron otro acercamiento del Real Madrid para hacer que los parisinos se marchasen al descanso con clara ventaja (50-42).

«Defender y coger rebotes», respondía Lyles en caliente tras sostener a los blancos en buena parte de la primera mitad (11 puntos). No había mejor manera de explicar lo que necesitaba su equipo en la segunda parte para contrarrestar un aluvión de tiros parisino que se mantuvo a la vuelta de vestuarios. Hezonja lo frenó recortando de 57-47 a 59-55 con siete puntos de una tirada, pero Hifi respondía con dos triples seguidos y el croata acabó abroncado por Scariolo tras una falta sobre M’baye.

Acción-reacción parisina

El París volvió a abrir brecha (67-57) y Feliz corría y penetraba para lograr recortar, pero el festival parisino no se detuvo y sumó más adeptos, como la aparición de Sebastián Herrera, que encestó cinco puntos seguidos en 19 segundos comprimidos en el último minuto del tercer cuarto que aumentaban de nuevo la ventaja de los suyos hasta el 75-66.

Pese a la ligera distancia, la tensión era máxima entre los dos equipos. Tanto que pasaron casi dos minutos y medio hasta que Lyles reabrió el marcador en el último cuarto con su primer triple para dar alas a los suyos y a su vez enmendar sus errores en defensa. Así todo, las pérdidas y el difícil marcaje a Hifi, con ayudas que liberaban al resto, seguían pesando mucho al Real Madrid.

El conjunto de Scariolo se volvía a ver a nueve puntos tras un triple de Lamar a falta de seis minutos (82-73). Una losa que trataron de levantar Lyles, Feliz y Campazzo anotando de tres en jugadas rápidas. También se sumó Hezonja con otro triple para cocinar un parcial que acabó en 7-14 y acercaba al Real Madrid a sólo dos dígitos en el 37′ (89-87).

Feliz obliga a confiar en la remontada

Los blancos le dieron la vuelta al partido gracias a la mejoría defensiva y a un triplazo de Feliz, pero con 60 segundos por delante Hifi volvía a poner por delante a los parisinos con un espectacular 2+1 que enloqueció al Adidas Arena. Rhoden, que tampoco paró de sumar durante todo el duelo, logró un 94-90 a medio minuto del final que obligaba a Scariolo a reordenar la estrategia.

El italiano pidió anotar rápido de dos y Hezonja cumplió con dicha parte del plan, pero el Real Madrid acabó cavando su propia tumba después de que Feliz se sacrificase con falta a Rhoden. Al dominicano le costó la expulsión, el estadounidense anotó los dos libres y Llull falló el triple del que dependía su equipo. Cavaliere sentenció a los blancos y puso el 98-92 final, confirmando la primera derrota del conjunto madridista en la Euroliga en 2026.

El Real Madrid tendrá cuatro días de descanso hasta enfrentarse con el Zaragoza en el Movistar Arena el próximo domingo. Será la antesala de una de las semanas más duras de la temporada para los blancos con la doble jornada contra Panathinaikos y Partizán, ambos duelos a domicilio. Y sin Théo Maledon, al que echaron de menos este martes.