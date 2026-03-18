Donnarumma defiende a Vinicius de las críticas: «Debe ser amado por todos»

Vinicius Junior fue el verdugo del Manchester City de Pep Guardiola. Su doblete fue definitivo para clasificar al Real Madrid a cuartos de Champions en un ambiente hostil sometido a provocaciones para intentar sacarle de quicio. Un escenario que motivó al brasileño a no parar de intentarlo para ejercer de líder y superar el muro de Gianluigi Donnarumma, portero de élite al que no se le cayeron los anillos al reconocer el potencial que tiene cuando se pone en modo superestrella.

En el partido de ida, el italiano le había ganado la batalla personal a Vinicius. Le adivinó el penalti y evitó irse del Bernabéu con un 4-0 que hubiera alejado aún más a su equipo del sueño de una remontada histórica en el Etihad. El brasileño pidió perdón y tomó medidas para no fallar en la vuelta de Manchester. Un cuchillo constante que encontró su premio al provocar un penalti y la expulsión de Bernardo Silva. En esta ocasión no falló y marcó el 0-1 que daba mucha más tranquilidad a los de Álvaro Arbeloa. Un gol que celebró mandando callar y haciendo el gesto de llorar a raíz de la irrespetuosa pancarta del fondo con el Balón de Oro que le arrebató Rodri en 2024.

Durante todo el partido tuvo ocasiones muy claras de seguir agrandando la diferencia, frustrado por fallarlas y con un gol anulado por fuera de juego. Una acción que celebró mostrando el nombre de su camiseta, algo que Donnarumma pidió que no hiciera para evitar que el asunto se fuera a mayores. En el descuento celebró su doblete y Vinicius se marchó como el héroe del partido.

Sin embargo, sus más críticos no tardaron en señalar la actitud del brasileño en Manchester. Pero, para el propio Donnarumma, Vinicius debe ser un futbolista al que tener respeto: «Vinicius es un campeón, debe ser amado por todos, ha hecho dos grandes partidos», confesó en zona mixta. Una muestra de la admiración entre profesionales con el jugador del Real Madrid a pesar de que las críticas siguen invadiéndole cada vez que salta al terreno de juego.