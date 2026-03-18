Tebas se apropia del éxito del Madrid: «¿No me preguntáis por lo que hicieron los equipos de la Premier ayer?»

El presidente de la Liga, Javier Tebas, aprovechó los últimos datos económicos de la competición para poner en valor la fortaleza de la liga española, justo después de una jornada histórica en la Champions League en la que ayer el Real Madrid ganó al Manchester City, y el PSG superó al Chelsea, y así quedaron eliminados dos de los seis equipos ingleses que compiten en la Champions.

Tebas no pudo evitar mencionar el contexto internacional y la situación de la Premier League: «Hoy no me preguntáis de la Premier de ayer, ¿no? Ayer cayeron dos equipos de la Premier, ¿no?”. Con esta frase, Tebas señaló que, mientras los clubes ingleses perdieron ante los grandes equipos europeos, la Liga mantiene su estabilidad financiera y deportiva, mostrando un modelo sólido y sostenible frente a posibles burbujas en otras ligas.

Tebas destacó también la recuperación de la asistencia a los estadios tras la pandemia: «Otro dato: el récord de asistencia a los estadios. Si miramos lo que había antes del COVID a lo que hay ahora, hay millones más”. Para él, esto demuestra que la liga española sigue siendo atractiva y sólida frente a otras competiciones europeas.

Además, Tebas subrayó el margen de crecimiento que aún tiene la Liga: «Y nos queda margen de crecimiento en la Liga EA Sports. Y con plazas VIP que podrían suponer 600 millones más de ingresos. Cuando terminen el campo del Valencia, el Camp Nou, el Betis… van a mejorar la asistencia. Hay un tema esperanzador”. Según él, estas mejoras harán que la liga siga siendo competitiva tanto dentro como fuera del campo con las reformas de los estadios que están en proceso.

En definitiva, la Liga refuerza su imagen de liga estable y creciente, con récords de asistencia, margen de inversión y rendimiento competitivo en Europa, incluso en comparación con la Premier League.