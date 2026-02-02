El dueño del Panathinaikos revienta a su equipo antes de recibir al Real Madrid: «Espero que dimitáis»

La última del polémico dueño del Panathinaikos ha generado un incendio en el club griego de baloncesto. Las palabras de Dimitris Giannakopoulos contra sus jugadores y cuerpo técnico tras perder en la prórroga contra el Aris de Salónica (102-95) se produjeron además justo antes de recibir al Real Madrid en el OAKA Arena para el partido de la jornada 26 de la Euroliga.

Giannakopoulos pidió directamente la dimisión de sus jugadores y del entrenador Ergin Ataman a través de un vídeo en sus redes sociales y, aunque todos en la plantilla están acostumbrados a los delirios del propietario del club, estas declaraciones podrían generar un caos incontrolable en el vestuario.

«Entrenadores principales, asistentes, jugadores… no tenéis idea de dónde estáis jugando, ¿verdad? Esto es el Panathinaikos», comenzó el directivo heleno. «Espero que cuando volváis a Atenas, si tenéis la decencia de volver, todos dimitáis. Y todos los jugadores juntos», atacó.

El club griego está mal, pero tampoco en una situación irreversible. El Panathinaikos marcha octavo en la Euroliga y este martes jugará contra el Real Madrid, quinto. En la liga de su país van segundos con dos victorias menos que el Olympiacos.

El Panathinaikos en llamas

«No es posible que con un presupuesto de 40 millones vayan y pierdan contra el Aris. ¡Por favor! Debería darles vergüenza Empiecen a jugar al baloncesto. ¡Entiendan dónde están! Vamos…», concluyó Giannakopoulos. De momento, no ha habido respuesta por parte de ningún jugador ni del técnico turco, Ataman, que también es de carácter caliente.