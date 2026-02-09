Los retos y las dudas del Real Madrid antes de la Copa del Rey

El Real Madrid afronta la semana anterior a la Copa del Rey con varios retos y también algunas dudas. Serán 10 días de alta exigencia, aunque realmente los dos partidos previos al torneo se comprimirán sólo en tres. El equipo blanco tiene otra oportunidad de mejorar su versión como visitante después de dos nuevos tropiezos en Atenas y Dubái.

Esa es la principal misión de los de Sergio Scariolo: volver a ganar a domicilio lo antes posible, ya que se jugarán el segundo título de la temporada en el Roig Arena, lejos de su fortín, el Palacio de los Deportes, en el que sólo han perdido dos partidos –uno contra el Panathinaikos en la Euroliga y otro con el Barcelona en la Liga Endesa–.

Los escenarios para evitar más derrotas fuera de casa no son los más cómodos. No lo es la cancha del Partizán de Belgrado, al que se medirán este viernes (20:30 horas), ni la del Unicaja de Málaga (domingo a las 19:00). De hecho, el duelo en el Martín Carpena será sólo cuatro días antes de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa entre los blancos y los andaluces en el Roig Arena.

Dos piedras de toque en las que el Real Madrid, que parecía haber alcanzado su prime hace pocas semanas con ocho victorias consecutivas del 6 al 24 de enero, pero que se desinfló como visitante tras perder en París y encadenar tres derrotas seguidas en la Euroliga. Una competición en la que es claramente el mejor local, con 12 de sus 16 triunfos en el Movistar Arena, y en la que también arrastra un déficit que le impide ocupar las primeras posiciones (10 de sus 11 partidos perdidos han sido a domicilio).

La unidad B sigue creciendo

Como decimos, hacerse fuerte como visitante antes de la Copa es la principal tarea de los de Scariolo. Y de una de sus dudas surge otro desafío. El Real Madrid aún no sabe si podrá contar con dos de sus mejores jugadores para el torneo en Valencia. Théo Maledon lo tiene muy complicado por su lesión en el aductor y Gaby Deck, al que su entrenador ha dosificado en los tres encuentros de la pasada semana, podría llegar entre algodones.

A estas dos dudas se suma la incertidumbre del pasaporte nigeriano de Chuma Okeke. La ACB aún no ha validado el documento del ala-pívot y las opciones de que siga ocupando plaza de extracomunitario en la Copa son realmente altas. Por lo cual, si en el peor de los casos Scariolo no contase ni con Maledon ni con Deck sólo dispondría de 13 jugadores para el torneo.

Y como exige la ACB en sus torneos (la Copa no es una excepción), el italiano estaría obligado a descartar a uno de sus tres jugadores extracomunitarios. Si no llega Deck, este problema no existiría, Trey Lyles y Okeke estarían habilitados para todas las eliminatorias, pero si lo hace el Real Madrid sólo puede alistar a dos de estos tres nombres, como en todos los partidos de Liga.

Y ahí es donde se encuentra el otro desafío, algo por lo que el Real Madrid viene sonriendo en los últimos días: la clara mejoría de la unidad B. Scariolo ha sumado a la causa a los jugadores que menos utilizaba, llámese Alex Len, Gabriele Procida o David Krämer, y esto supone un alivio tremendo de cara a un torneo del KO en el que todos serán importantes.

Las dudas y las certezas del Real Madrid

Que estos tres jugadores, además de los Sergio Llull o Andrés Feliz, lleguen enchufados se antoja esencial para el devenir del Real Madrid. Krämer cuajó su mejor partido con la camiseta blanca el pasado domingo contra el Granada y Len viene encadenando notables actuaciones, no sólo en ACB, sino también en la Euroliga pese a ser en derrotas, teniendo en Atenas incluso más minutos que Edy Tavares.

La máquina de Scariolo llegará engrasada al Roig Arena, pero urge sobre todo ese principal retoque de mejorar como visitante. La unidad B, eso sí, parece plenamente preparada para aportar en ambas zonas de la cancha en el Roig Arena, donde se avecina una Copa cargadísima en la que los blancos podrían encadenar tres duelos ante los mejores equipos de baloncesto de España. Si pasa contra Unicaja, recordemos que las podría ver en semifinales con el Valencia Basket, anfitrión, y con el Barça en una hipotética final. Casi nada.