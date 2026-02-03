Jerian Grant estaba siendo el héroe de Panathinaikos por los 17 puntos con los que se plantó en el último cuarto, pero a falta de ocho segundos se convirtió en el villano del OAKA Arena, cometiendo una falta y 2+1 sobre Mario Hezonja. Lo arregló en la última jugada del partido cuando a falta de dos su canasta ganadora contra el Real Madrid ponía Atenas. La Euroliga es tremenda. Que no nos la quiten.

Los de Ergin Ataman ganaron por un sólo punto al conjunto blanco (82-81), que cosecha su segunda derrota consecutiva en la competición, ambas fuera de casa. El Real Madrid lo tenía hecho con esa acción del croata (80-81), pero el veterano escolta estadounidense le negó el triunfo cerrando de forma épica un duelo ajustadísimo entre dos de los mejores equipos de la Euroliga.

En el Real Madrid, sorprendentemente, el mejor fue Alex Len. El pívot ucraniano, que jugó más que Edy Tavares (casi 17 minutos en cancha por 15 del caboverdiano), firmó 18 puntos (5/6 en tiros de dos y 8/10 en libres tras provocar seis faltas, cinco rebotes, dos asistencias y ¡27 de valoración!). Pero los blancos sucumbieron finalmente a los veteranos de Panathinaikos. Además de Grant (19 puntos y 22 de valoración), Kostas Sloukas apareció de forma heroica en la segunda parte (22 encestes y 27 créditos).

Sergio Scariolo sabía que la victoria en Atenas pasaba por rozar la perfección. Y eso consistía en evitar al máximo que el Panathinaikos encontrase sus interiores y mover bien el balón. Lo consiguió el Real Madrid en un primer cuarto en el que forzó que los griegos tirasen de tres sin encontrar, ni de lejos, el increíble acierto de los blancos.

Inicio lleno de triples y Len desatado

Dos triples de Hezonja, dos de Alberto Abalde, uno de Facundo Campazzo y Chuma Okeke para un sólido porcentaje de 6/13 con muchos de esos tiros totalmente liberados. El Real Madrid abría el partido doblando en muchas jugadas a Panathinaikos y cerraba un gran primer parcial de 16-26. Scariolo dio minutos de calidad a Gabriele Procida y Len después de sus grandes actuaciones contra el Zaragoza y arrancaba el segundo cuarto con un quinteto inédito en la Euroliga (junto a Andrés Feliz, Sergio Llull y Trey Lyles).

Sloukas enchufó al Panathinaikos y los de Ataman ajustaron el choque porque el Madrid también bajó sus porcentajes. El veterano base griego anotó nueve puntos en el segundo cuarto, pero la unidad B de Scariolo, la vuelta de Hezonja a cancha y la facilidad de los blancos para rascar faltas les hizo mantener una buena ventaja al descanso en el OAKA Arena (36-44).

Pero una salida de 9-0 a favor de los griegos en la reanudación puso en aprietos al Real Madrid y el Panathinaikos lograba su primera ventaja del choque. Los blancos reaccionaron rápido con Len liderando y maximizando las faltas para irse al último cuarto ganado por la mínima (60-61). Pero les duraría poco.

Juancho Hernangómez y Grant le dieron la máxima a su equipo con dos triples seguidos de salida y Llull contrarrestó con otro. La tensión se palpaba en Atenas y la igualdad se mantuvo hasta el último minuto, en el que Len forzó un 2+1 decisivo y la expulsión de Kenneth Faried, martillo de los blancos en la ida en el Movistar Arena. Qué día eligió el ucraniano para romper…

Final de locura en el Panathinaikos-Real Madrid

El Real Madrid se vio tres arriba a medio minuto del final (75-78) después de ceder dos parciales, pero dos puntos de Sloukas y un triplazo de Juancho volvieron a poner a Panathinaikos por delante con 12 segundos por delante. Scariolo trazó la jugada con Llull entrando por Abalde y fue Hezonja quien penetró y provocó que Grant pasase de ser héroe a villano con un 2+1. No sin previa revisión arbitral a petición de Ataman.

El croata también anotó el libre y con el 80-81 Grant tumbó al Real Madrid, que el próximo jueves visitará por primera vez en su historia al Dubai Basketball de Dzanan Musa para intentar revertir la situación, que se ha complicado después del despegue con las derrotas en París y Atenas. Para más inri, el enfrentamiento directo con Panathinaikos lo tiene totalmente perdido.