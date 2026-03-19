El dineral que ha ganado el Real Madrid por pasar a los cuartos de final

El Real Madrid consiguió una gran alegría deportiva en su eliminatoria de octavos de final ante el Manchester City. El conjunto blanco superó las expectativas frente a un rival que partía como favorito en el duelo y al que acabó superando en ambos partidos para un resultado global de 5-1. El pase de los de Arbeloa a cuartos de final también conlleva un premio económico, que podría dispararse si se mantiene con vida en las rondas finales.

El nuevo formato de competición de la Champions ha llegado acompañado de un reparto económico diferente para los 36 (antes 32) equipos participantes. La mera presencia en la fase de liga se premia con 18,6 millones de euros para cada club. En esta liguilla, cada partido cuenta, tanto desde el punto de vista clasificatorio como en el económico. La victoria otorga 2,1 millones de euros y el empate 700.000 euros. Por tanto, el Real Madrid, con cinco victorias en ocho jornadas, se anotó una cuenta de 10,5 millones en este apartado; a los que se suman los 18,6 fijos y 8,8 millones por su noveno puesto en la fase de liga.

A los cerca de 38 millones de euros ganados por el equipo merengue en esta fase inicial se añadieron 11 por su pase a octavos de final, después de superar al Benfica en el playoff. Los clubes que accedieron de forma directa a los octavos de final, es decir, aquellos que finalizaron dentro del Top-8, sumaron un bonus adicional de 2 millones de euros. Una cantidad que equipos como el Real Madrid pudieron compensar con sus ingresos en día de partido, al disputar un encuentro extra que evitaron Arsenal, Bayern de Múnich o FC Barcelona, entre otros.

Los ingresos del Real Madrid por pasar a cuartos

La ronda de octavos de final reunió de nuevo a todos los equipos con vida en la presente edición de la Champions League. Las eliminatorias han dejado ocho ganadores en el plano económico y deportivo. Con su pase ante el Manchester City, el Real Madrid ha ‘engordado’ su cuenta de ingresos en la competición con 12,5 millones de euros más. El número total, en el que no se incluyen contratos privados con patrocinadores o ingresos televisivos, supera ya los 60 millones de euros.

Esta cifra podría dispararse en las próximas semanas si el Real Madrid mantiene su buena dinámica en su competición fetiche. El conjunto blanco se mide al Bayern de Múnich, segundo en la fase de liga, por un pase a las semifinales. De imponerse en el ‘clásico europeo’, el Real Madrid sumaría 15 millones de euros más a su bolsa. Mirando más allá, el finalista de la Champions se embolsa 18,5 millones y el campeón 25 millones de euros.