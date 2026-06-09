Acuerdo histórico: el Real Madrid renueva su alianza con Fly Emirates por cinco años

El Real Madrid anunció este martes que ha renovado su alianza con la aerolínea Emirates, una de las más importantes del mundo, para que esta siga siendo la patrocinadora principal del club hasta 2031, consolidando así una relación que abarcará casi dos décadas.

Emirates es patrocinador del Real Madrid desde 2011 y el patrocinador principal desde 2013. Como parte de este nuevo acuerdo, continuará siendo el patrocinador principal oficial y la aerolínea oficial de los equipos masculino y femenino, con su marca presente en las camisetas de juego, la ropa de entrenamiento y del cuerpo técnico. «Esta renovación marca un hito importante, al convertirse en el patrocinio de camiseta más longevo de la historia de la Liga», recalcó el conjunto madridista.

Además, esta nueva alianza refuerza la presencia de la aerolínea en el baloncesto, mediante un nuevo acuerdo multianual que convierte a Emirates en el patrocinador principal oficial de esta sección de la entidad también hasta 2031.

El acuerdo incluye una amplia visibilidad de la marca Emirates en el Bernabéu, acceso a las instalaciones de entrenamiento y al Emirates Lounge, un exclusivo espacio de hospitality dentro del estadio, y también se extiende a las categorías inferiores.

Además, durante este patrocinio, Emirates ha mostrado su apoyo al equipo en varios aviones ‘A380’ a lo largo de los años mediante diseños exclusivos protagonizados por jugadores del primer equipo, así como en el Boeing 777, dedicado a vuelos chárter desde Madrid a Arabia Saudí para la Supercopa de España. Ambas marcas también han colaborado en experiencias únicas para aficionados, como encuentros con jugadores, activaciones en días de partido y concursos.

«Emirates tiene una larga trayectoria apoyando el fútbol, conectando con millones de personas y uniendo comunidades a través de nuestra pasión compartida por este deporte. Lo que hemos construido junto al Real Madrid es un brillante ejemplo de ese compromiso: situar a los aficionados en el centro del juego, darles acceso a momentos inolvidables e inspirar a la próxima generación de seguidores y jugadores», celebró Boutros Boutros, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Marketing y Marca de Emirates Airline.

Por su parte, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, cree que «este acuerdo es una alianza que es el reflejo de una relación muy especial» que han construido con la aerolínea «a lo largo de los años». «Hemos estado y seguimos estando juntos en una de las épocas más exitosas de nuestra historia», recordó el mandatario.