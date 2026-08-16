Luis Llopis, histórico entrenador de porteros, se despide del Real Madrid: «Increíble vivirlo y sentirlo»

Este domingo se ha despedido del Real Madrid un histórico de su cuerpo técnico. Hablamos de Luis Llopis, que ha puesto fin a su aventura como entrenador de porteros del equipo blanco tras la vuelta de José Mourinho. La llegada de Nuno Santos, hombre de confianza del portugués, supone la marcha del preparador, que cierra un ciclo de ocho años divididos en dos etapas (2015-2018 y 2021-2026).

«Increíble vivirlo y sentirlo». Con ese mensaje ha cerrado Luis Llopis su ciclo como madridista. El entrenador de porteros entró en 2015 de la mano de Rafa Benítez y Zinedine Zidane le mantuvo en su cuerpo técnico. Salió del Real Madrid junto al francés en 2018 tras ganar las tres Champions seguidas y regresó tres años más tarde, en 2021, a la vez que Carlo Ancelotti, para levantar la Copa de Europa dos veces más.

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Entre sus muchos méritos, el haber pulido el altísimo nivel de Thibaut Courtois hasta verle convertirse en el mejor portero del mundo. El belga, que ya entrena a las órdenes de Mourinho y Nuno Santos, ya echa de menos a Llopis, como así ha manifestado a través de sus redes sociales: «Gracias por todo amigo».

La de Courtois no ha sido la única muestra de cariño que ha recibido Llopis este domingo tras su anuncio. Kepa Arrizabalaga, ex guardameta del Real Madrid, también ha reaccionado a su despedida del club blanco, al igual que muchos otros porteros que han pasado por su batuta como Sergio Mestre, Toni Fuidias, Kiko Casillas, Fran González, Keylor Navas o el propio Andriy Lunin, que continúa en la plantilla.