El Atlético ataca al Madrid tras la oferta por Julián: «No os agradecemos nada ni nos vamos a llevar bien»

La respuesta oficial del Atlético de Madrid a la oferta realizada por el Real Madrid por Julián Álvarez no se ha hecho esperar. En tono totalmente ridiculizante –todo lo contrario que el utilizado por el conjunto blanco para hablar de cómo se han producido las conversaciones– desde los perfiles del club del Metropolitano en redes sociales han lanzado un comunicado con cuatro puntos. Destaca en el que desmienten las buenas relaciones entre las dos entidades y, también, que hayan agradecido el interés madridista por el argentino.

«Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada», señalan desde el Atlético. El conjunto rojiblanco también ha atacado a los madridistas, dejando claro que esas buenas relaciones de las que hablaban en el comunicado en el que decían que la oferta por Julián ha sido rechazada no existen: «Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona».

Además, entran a valorar que se haya dado por hecho que el Papa sea del Real Madrid, afirmando que «se os cortó el vídeo» en el momento en el que «decía que también era del Atleti». Además, destacan que «ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián», algo que sí señala el club madridista en su comunicado oficial.

Por si fuera poco, queda un ataque más, relacionado con los jugadores a los que el Real Madrid ficha de la cantera rojiblanca: «Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, Real Madrid!».

De esta forma, el club muestra su postura oficial a la oferta realizada por el Real Madrid por Julián Álvarez. El delantero argentino era el jugador por el que Florentino Pérez anunció que ofrecería 150 millones de euros si ganaba las elecciones. Una vez se confirmó la reelección, este martes llegaba el momento de conocer quién era el futbolista. OKDIARIO revelaba en exclusiva a las 14:00 horas que los blancos habían trasladado esa oferta de 150 millones por Julián Álvarez y horas después el club la confirmaba, señalando que había sido rechazada.