Rajadón de Scariolo contra los árbitros: «Balance de 1-7 con ellos y récord mundial de faltas»

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, se quejó tras la derrota en el OAKA Arena de Atenas ante el Panathinaikos por 82-81 de la «mala actuación» del trío arbitral, los cuales tuvieron a su parecer, una «mala noche». «Por desgracia, sabíamos que teníamos que jugar contra un equipo muy bueno, un entrenador muy bueno y un ambiente muy caldeado», comenzó el italiano.

«No sabíamos que íbamos a enfrentarnos a una actuación realmente mala de tres árbitros muy buenos, a los que respeto mucho, pero tuvieron una mala noche», afirmó en la rueda de prensa posterior al partido», añadió Scariolo.

El italiano insistió en que el récord de victorias y derrotas del Real Madrid con el trío arbitral compuesto por los serbios Ilija Belosevic, Milivoje Jovcic y el polaco Jakub Zamojski, es de «1-7», un «dato interesante» para un equipo que ronda un porcentaje de victorias «muy por encima del 60%».

Asimismo, ironizó sobre las faltas ofensivas señaladas a su equipo, lo que calificó de «récord mundial», y reclamó una «falta clara» sobre Alberto Abalde antes de que el alero del Real Madrid perdiese el balón en una de las últimas jugadas del partido, durante la presión a toda pista del Panathinaikos, cuando los blancos mandaban aún en el marcador por 77-78.

Scariolo raja tras la derrota in extremis

«Esto es baloncesto y tenemos que aceptarlo. Entiendo que en este ambiente es muy difícil mantener la calma, mantener la frialdad y hacer buenas actuaciones por parte de todos. Desgraciadamente, esta noche nos ha tocado a nosotros», sentenció Scariolo. El Real Madrid perdió por una canasta casi sobre la bocina de Jerian Grant tras provocar un 2+1 sobre Mario Hezonja.

Con esta derrota, el Real Madrid se queda en la cuarta posición con 16 victorias, las mismas que Olympiacos, Hapoel Tel Aviv, Valencia Basket, Panathinaikos, Estrella Roja y Barcelona, y con un balance como visitante en la Euroliga de cuatro victorias y nueve derrotas.