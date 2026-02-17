Chus Mateo mantiene el bloque y se lleva seis caras nuevas a su segunda lista con España

Chus Mateo ha mantenido el bloque en su segunda lista al frente de la selección española de baloncesto, en la que ocho jugadores repiten y entran seis caras nuevas respecto a la anterior ventana FIBA. El seleccionador de España anunció sus 16 convocados para el doble enfrentamiento ante Ucrania este jueves en Oviedo, donde se celebrará el cuarto partido de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2027.