Chus Mateo mantiene el bloque y se lleva seis caras nuevas a su segunda lista con España

El seleccionador español anunció la convocatoria para el doble enfrentamiento con Ucrania este jueves

Las lesiones han marcado sus 16 elecciones, aunque la mayoría de jugadores repiten

Están Izan Almansa (Real Madrid) e Isaac Nogués (Valencia Basket), liberados por sus equipos pese a la Euroliga

lista España
Nogués y Cárdenas. (FEB)
Chus Mateo ha mantenido el bloque en su segunda lista al frente de la selección española de baloncesto, en la que ocho jugadores repiten y entran seis caras nuevas respecto a la anterior ventana FIBA. El seleccionador de España anunció sus 16 convocados para el doble enfrentamiento ante Ucrania este jueves en Oviedo, donde se celebrará el cuarto partido de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2027.

lista España
Los 16 elegidos de Chus Mateo. (FEB)

