El Palacio se pone en pie para aplaudir a Scariolo: brutal ovación al Real Madrid y pancarta de apoyo

El Palacio brindó un gran recibimiento al Real Madrid en su regreso a casa tras la Final Four de Atenas, en la que se le escapó la Euroliga del milagro tras competir hasta el último minuto contra Olympiacos… y con un arbitraje injusto a más no poder. Se podía prever que la vuelta de los blancos al Movistar Arena iba a estar marcada por una ovación a su esfuerzo durante el pasado fin de semana. Y así fue.

Los miles de madridistas que se dieron cita este miércoles en el Palacio lo hicieron principalmente por ese motivo. Una ovación a un equipo unido que, pese a estar claramente diezmado por las lesiones de sus tres pívots (Edy Tavares, Alex Len y Usman Garuba), compitió hasta el final ante el nuevo campeón de Europa en su ciudad. Ese, y disfrutar de un buen partido de baloncesto, era el propósito de quienes acudieron al penúltimo trámite de los de Sergio Scariolo en la fase regular de la Liga Endesa.

Tanto el italiano, que se llevó la mayor parte de los aplausos, y su cuerpo técnico como los jugadores fueron recibidos con mucho cariño desde su salida al calentamiento y otro más continuado cuando sonó el nombre de todos ellos por megafonía. El encuentro tenía poca chicha, y eso tiene mérito a estas alturas, ya que el Real Madrid aseguró el liderato matemáticamente a falta de cinco jornadas. Antes del inicio, desde el fondo también se desplegó una pancarta de apoyo y agradecimiento al equipo: «Gracias equipo, vamos juntos a por la Liga».

El Palacio aplaude la heroicidad blanca

Así, el de este miércoles contra el Baskonia, será el penúltimo choque intrascendente antes del play off. Para el último sólo habrá que esperar dos días, ya que el Real Madrid visitará Manresa en la jornada 34 a las 18:00 y unas horas más tarde conocerá su rival en cuartos de final. Los únicos candidatos, los pelean por ser séptimo u octavo: Bilbao Basket, La Laguna Tenerife y Unicaja Málaga.